Jelentős előrelépés történhet az elektromos autóknál, akár 1000 km is lehet a hatótáv

A lítium–levegő technológia régóta ígéretesnek számít, de eddig a rövid élettartam és a gyártási nehézségek akadályozták az áttörést. A most bemutatott akkumulátor azonban több mint 150 töltési ciklust bírt ki stabil teljesítménnyel, ami jelentős előrelépés – írja a Bild.

A forradalmi akkumulátor akár 1000 kilométert meghaladó hatótávot is lehetővé tehet az elektromos autók számára (illusztráció)

Az új akkumulátor nagyobb hatékonyságot jelenthet

A kulcs egy új, speciális szénalapú elektróda, amelynek porózus szerkezete javítja az energiafelvételt és a hatékonyságot. A kutatók szerint ráadásul már a tömeggyártás felé vezető út is kirajzolódik, mivel nagyobb méretű elektródák előállítása is megoldható.

A technológia hosszú távon akár 1000 kilométert meghaladó hatótávot is lehetővé tehet az elektromos autók számára, jóval kisebb és könnyebb akkumulátorokkal. Bár a sorozatgyártás még nem holnap kezdődik, a fejlesztés komoly reményt ad az e-mobilitás következő nagy ugrására.

