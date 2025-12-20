Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Olvasta?

Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

elektromos autóipar

Jelentős előrelépés történhet az elektromos autóknál, akár 1000 km is lehet a hatótáv

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japánból érkezett az a fejlesztés, amely alapjaiban változtathatja meg az elektromos autók jövőjét. A Nemzeti Anyagtudományi Intézet (NIMS) kutatói és a Toyo Tanso szakemberei működő prototípust készítettek egy új típusú lítium–levegő akkumulátorból, amely jóval könnyebb és nagyobb energiasűrűségű lehet a jelenlegi megoldásoknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autóiparújakkumulátor

A lítium–levegő technológia régóta ígéretesnek számít, de eddig a rövid élettartam és a gyártási nehézségek akadályozták az áttörést. A most bemutatott akkumulátor azonban több mint 150 töltési ciklust bírt ki stabil teljesítménnyel, ami jelentős előrelépés – írja a Bild.

A forradalmi akkumulátor akár 1000 kilométert meghaladó hatótávot is lehetővé tehet az elektromos autók számára (illusztráció) – Fotó: Ferrari
A forradalmi akkumulátor akár 1000 kilométert meghaladó hatótávot is lehetővé tehet az elektromos autók számára (illusztráció)
Fotó: Ferrari

Az új akkumulátor nagyobb hatékonyságot jelenthet

A kulcs egy új, speciális szénalapú elektróda, amelynek porózus szerkezete javítja az energiafelvételt és a hatékonyságot. A kutatók szerint ráadásul már a tömeggyártás felé vezető út is kirajzolódik, mivel nagyobb méretű elektródák előállítása is megoldható.

A technológia hosszú távon akár 1000 kilométert meghaladó hatótávot is lehetővé tehet az elektromos autók számára, jóval kisebb és könnyebb akkumulátorokkal. Bár a sorozatgyártás még nem holnap kezdődik, a fejlesztés komoly reményt ad az e-mobilitás következő nagy ugrására.

Cserben hagyhat az autó, ha erre nem figyelünk

Télen a szokásosnál nagyobb figyelmet kell szentelni az akkumulátornak. Amint a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed, az akkumulátorokban zajló kémiai folyamatok lelassulnak. 

Itt a forradalmi akkumulátor

Kanadai kutatók egy új technológiával álltak elő, amely akár teljesen átalakíthatja az energiatárolás világát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!