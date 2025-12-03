Építészeti csoda: Norvégiában épül a világ legmélyebb tenger alatti alagútja

A Rogfast legmélyebb pontja 392 méterrel található majd a tengerszint alatt – ez akkora nyomást jelent, hogy a projekt vezetői szerint pusztán a víz ereje is „fenyegető ellenfél” az építkezés során. Összehasonlításképp: a világ egyik legismertebb alagútja, a Csalagút csupán 115 méterig merül a tenger alá, a japán Seikan pedig 240 méterig. Norvégia készülő alagútja ehhez képest szó szerint másik dimenzió, számolt be a CNN.

A Rogfast alagút Norvégia nyugati partvidékének autós közlekedését segíti – Fotó: Norconsult

Már egyszer majdnem bedőlt az alagút-projekt – most újult erővel, de horroráron épül tovább

Az építkezés 2018-ban indult, ám alig két évre rá leállt: a költségek elszabadultak, a vállalkozókat leváltották, és a tervet teljesen átdolgozták.

A munkák 2021-ben indultak újra, és most úgy tűnik, végre sínen van minden – ha lehet ilyet mondani egy víz alatti építkezésről.

A végösszeg azonban így is sokkoló: 25 milliárd norvég korona, vagyis 809 milliárd forint. A norvégok szerint azonban az előnyök messze felülmúlják a kiadásokat: a Bergen és Stavanger közötti utazás 40 perccel rövidül, és az egész nyugati partvidék közelebb kerül egymáshoz.

Kettős alagút, mélyben épített körforgalom – ilyet még a világ sem nagyon látott

A Rogfast két különálló csőből áll majd, egyenként két-két sávval. A legmeglepőbb azonban nem ez, hanem a 260 méter mélyen fekvő dupla körforgalom, amelyből egy külön melléktunnel vezet a norvég Kvitsøy szigetére. A mérnökök szerint ez a föld alatti csomópont „a világ egyik legszokatlanabb közúti találmánya” lesz.

Ahhoz, hogy a két irányból fúrt alagút a végén mindössze 5 centiméteres hibahatáron belül találkozzon, futurisztikus technológiát vetnek be. Egy forgó lézerszkenner másodpercenként 2 millió adatpontot mér, és digitális másolatot készít az alagút minden frissen fúrt szakaszáról. A mérnökök szerint enélkül a pontosság elérhetetlen lenne – és már néhány centi hiba is kamionnyi plusz kitermelt kőzetet jelentene.

A víz könyörtelen – sós tengervíz tört be a járatokba

A munkások szerint a legnagyobb kihívás a sós tengervíz. Már most, 300 méteres mélységben is „jelentős befolyások” érték a járatokat. A víz szivárgása nem csak veszélyes, de a szerszámokat és a gépeket is gyilkolja. A mérnökök ezért speciális, nagy nyomás alatt is működő injektálási és szigetelési technikákat fejlesztettek ki a projekt kedvéért.

A Rogfast a hatalmas E39-es főút modernizálásának része, amely jelenleg 7 kompot is igényel a teljes, 1100 kilométeres útvonalon. A norvégok célja merész: teljesen kompmentessé tenni a partvidéket, és 21 óráról 10-11 órára csökkenteni a menetidőt. A végső dátum? 2050. A megaprojekt már most óriási lendületet ad a helyi gazdaságnak, és új munkahelyeket teremt – igaz, a kompok megszűnésével számos más állás a múlté lesz. De a norvég vezetés szerint a régió gazdasága összességében sokkal erősebbé válik.

