Elpusztult a 30 éves, ritka albínó aligátor

San Francisco egyik legismertebb lakója, Claude, a ritka albínó aligátor 30 éves korában elhunyt, mély szomorúságot hagyva a rajongók és a városlakók szívében. Claude évtizedeken át volt a Kaliforniai Tudományos Akadémia egyik legnépszerűbb látványossága, és generációk számára vált kedvenc ikonikus állattá – tájékoztat a New York Post.

Az albínó aligátor 30 éves volt – Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Miért volt népszerű az albínó aligátor?

Claude 1995-ben született egy louisianai aligátorfarmon, és 2008-ban költözött a San Francisco-i Kaliforniai Tudományos Akadémiára. Ritka fehér színét az albinizmus nevű genetikai mutációnak köszönhette, szemei pedig rózsaszínes-piros árnyalatúak voltak.

A múzeum nem hivatalos kabalaállataként Claude nemcsak a gyerekek szívét hódította meg, hanem szerepelt gyerekkönyvekben és helyi közlekedési reklámokon is.

Az albínó aligátorok rendkívül ritkák: a világon kevesebb mint 200 él belőlük. A vadonban az albínó aligátorok várható élettartama általában alacsony – Claude 30 éve jóval meghaladta azt. Születésnapját szeptemberben ünnepelték különleges, halból és jégből készült tortával, amelyet kifejezetten az ikonikus állatnak készítettek.

A múzeum most nyilvános megemlékezést szervez Claude tiszteletére, és a látogatók üzeneteket küldhetnek emlékére.

A Kaliforniai Egyetem Davis Állatorvostudományi Iskolája vizsgálja a halál lehetséges okát, hogy a tudomány és a rajongók is választ kapjanak. Claude története azonban tovább él: igazi „nagykövet-állatként” írta be magát San Francisco történetébe.

