Alfa-gal allergia – amikor egy kullancscsípés végzetes ételallergiát okozhat

Az alfa-gal allergia egy különleges ételallergia, amely az emlősök húsában található speciális cukoranyaggal szembeni túlérzékenységet jelenti. A reakció kialakulása szoros összefüggésben állhat egy kullancscsípéssel, amely után az immunrendszer tévesen veszélyesként azonosítja a vörös hús bizonyos összetevőit.

Kullancscsípés kiváthatja az Alfa-gal allergiás reakciót ( A képen a Hyalomma marginatum kullancs fajta)

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / AFP

Alfa-gal allergia: A halálos kimenetelű kullancscsípés

A New Jersey-ben élő, korábban teljesen egészséges férfi órákkal egy hamburger elfogyasztása után lett rosszul, majd összeesett és meghalt. Halálának oka hónapokig tisztázatlan maradt, mivel a boncolás nem mutatott ki hagyományos értelemben vett halálokot. Az esetet később allergológiai szakértők vizsgálták újra.

A férfi korábban egy kempingezés során több, erősen viszkető kullancscsípést szerzett a bokáján, amelyeket akkor ártalmatlannak gondoltak. Nem sokkal később egy steak elfogyasztása után súlyos hasi panaszok jelentkeztek, majd hetek múlva egy grillpartin elfogyasztott hamburger után végzetes rosszullét következett be.

Fotó: Unsplash

Késleltetett allergiás reakció

Az alfa-gal allergia egyik legmegtévesztőbb sajátossága, hogy az immunreakció nem azonnal, hanem jellemzően 3–5 órával az étkezés után jelentkezik. Emiatt az érintettek gyakran nem kapcsolják össze tüneteiket a korábban elfogyasztott étellel, ami jelentősen megnehezíti a felismerést.

A férfi esetében utólagos vérvizsgálat igazolta a súlyos, anafilaxiának megfelelő allergiás reakciót. A szakértők szerint a rosszullétet alkohol, fizikai terhelés vagy pollenhatás is felerősíthette. Az ügy mérföldkőnek számít, mivel ez volt az első dokumentált, halálos kimenetelű eset, amelyet egyértelműen alfa-gal allergiához kötöttek.

Kullancs

Fotó: Unsplash

A kutatók szerint a szarvas- és kullancspopulációk növekedése miatt a kullancs által kiváltott allergia egyre több embert érinthet. Bár az állapot ritka, felismerése kulcsfontosságú lehet a megelőzésben, különösen a késleltetett tünetek miatt – írja a Sciencedaily.com.

