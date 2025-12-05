Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

aligátor

Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget – videó

Tegnap, 11:47
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aligátorseriff hivatalvadállatseriffFlorida

Floridában az aligátorok sok meglepetést okoztak már, és most eggyel nőtt érdekes sztorit száma.

DELRAY BEACH, FLORIDA - MAY 24: An alligator populates the Wakodahatchee Wetlands on May 24, 2025 in Delray Beach, Florida. The warmer climate found in the southern United States provides a welcome habitat for a wide assortment of aquatic birds and other wildlife. Bruce Bennett/Getty Images/AFP (Photo by BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), aligátor
A sarasotai hüllő több mint 4 méter hosszú volt
Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Sarasota megyei rendőrök eleinte azt hitték, csak egy szokásos riasztásra érkeznek – a bejelentés szerint valami nagy és sötét alak hever az úton. Arra azonban egyikük sem számított, hogy egy óriási aligátor fogja várni őket, amely lustán, de annál eltökéltebben foglalta el a teljes sávot. 

A helyszínre ékezve gyorsan világossá vált: ezt a hüllőt nem elég finoman terelgetni, komoly csapatmunkára lesz szükség. 

A rendőrök egy profi vadbefogó segítségét is kérték, akinek az irányításával megkezdődött a művelet – írja a Fox weather.

Farmra szállították az aligátort

Az elszállításról videó is készült, amelyen jól látható, ahogy a szakember ügyesen a megfelelő pillanatra vár, majd egy mozdulattal lefogja az aligátor hatalmas állkapcsát. Ezzel egy időben a seriffek szinte koreografált pontossággal vetették rá magukat az állat lábaira és farkára, hogy megakadályozzák a menekülést és a veszélyes csapásokat. 

A többmázsás, 4,3 méter hosszú vadállat felemelése újabb kihívást jelentett, de összefogással ezt is megoldották. 

Az aligátort ezután egy közeli farmra szállították, ahol sértetlenül helyezték el – messze a lakott területektől.

OCHOPEE, FLORIDA - AUGUST 03: The entrance to the state-managed immigration detention center dubbed Alligator Alcatraz, located at the Dade-Collier Training and Transition Airport in the Florida Everglades on August 03, 2025 in Ochopee, Florida. Faith leaders led prayer for those being held within the facility. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), aligátor
Biztos helyre szállították az aligátort
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az aligátor látványos befogási akciója gyorsan bejárta az internetet. 

A közösségi média oldalakon a kommentelők egyszerre ámultak és nevettek azon, milyen hollywoodi jelenet bontakozott ki egy átlagosnak tűnő szerda estén. 

A seriffhivatal humorral zárta beszámolóját: „Ez a méretes vendég talán tovább maradt volna az ünnepekre is – mi viszont másképp gondoltuk.”

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy aligátor miatt szenvedett balesetet két motoros egy floridai autópályán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!