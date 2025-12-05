Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget – videó

Floridában az aligátorok sok meglepetést okoztak már, és most eggyel nőtt érdekes sztorit száma.

A sarasotai hüllő több mint 4 méter hosszú volt

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Sarasota megyei rendőrök eleinte azt hitték, csak egy szokásos riasztásra érkeznek – a bejelentés szerint valami nagy és sötét alak hever az úton. Arra azonban egyikük sem számított, hogy egy óriási aligátor fogja várni őket, amely lustán, de annál eltökéltebben foglalta el a teljes sávot.

A helyszínre ékezve gyorsan világossá vált: ezt a hüllőt nem elég finoman terelgetni, komoly csapatmunkára lesz szükség.

A rendőrök egy profi vadbefogó segítségét is kérték, akinek az irányításával megkezdődött a művelet – írja a Fox weather.

Farmra szállították az aligátort

Az elszállításról videó is készült, amelyen jól látható, ahogy a szakember ügyesen a megfelelő pillanatra vár, majd egy mozdulattal lefogja az aligátor hatalmas állkapcsát. Ezzel egy időben a seriffek szinte koreografált pontossággal vetették rá magukat az állat lábaira és farkára, hogy megakadályozzák a menekülést és a veszélyes csapásokat.

A többmázsás, 4,3 méter hosszú vadállat felemelése újabb kihívást jelentett, de összefogással ezt is megoldották.

Az aligátort ezután egy közeli farmra szállították, ahol sértetlenül helyezték el – messze a lakott területektől.

Biztos helyre szállították az aligátort

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az aligátor látványos befogási akciója gyorsan bejárta az internetet.

A közösségi média oldalakon a kommentelők egyszerre ámultak és nevettek azon, milyen hollywoodi jelenet bontakozott ki egy átlagosnak tűnő szerda estén.

A seriffhivatal humorral zárta beszámolóját: „Ez a méretes vendég talán tovább maradt volna az ünnepekre is – mi viszont másképp gondoltuk.”

