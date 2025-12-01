Ön felvenné ezeket az extrém alkalmi ruhadarabokat?

Egy dél-kínai faluból származó fiatal nő furcsa, mégis meglepően látványos módon köti össze a mezőgazdaságot és a divatot az alkalmi ruhadarabjaival.

Ki gondolná, hogy a kukorica is lehet alkalmi ruhadarabok alkotóeleme

A hagyományos öltözetek helyett természetes alapanyagokból, például mogyoróhéjból, kukorica-levelekből, vörös-babból, édesburgonyából vagy kukorica-magvakból készít ruhákat, majd mezőgazdasági tájakat használ kifutóként. A nő nem profi divattervező, nem kapott formális képzést, csupán hobbiként űzi az alkotást, az alapanyagokat pedig családja földjein termesztik – írja a South China Morning Post.

Alkalmi ruha mogyoróhéjból?

A fiatal hölgy vidék-divatként definiálja a munkáját. Az online térben Village Magical Treasure (A falu varázslatos kincse) néven ismert blogger több mint 152 ezer követővel büszkélkedhet, és az egyik kínai videómegosztó oldalra már 178 saját videót töltött fel.

Az egyik legnépszerűbb kisfilmjében egy teljes egészében mogyoróhéjból készült ruhát visel, amelyhez vörös-bab nyakkendőt társított, miközben mezők között sétálva mutatja be kreációját – ez a videó több mint 180 ezer lájkot kapott.

Fenntartható divat

Emellett több zöldség- vagy alapanyag-inspirálta „divatbemutatót” is rendezett: a kollekció részei között megtalálható az édesburgonya-ruha vagy a hosszú-bab kosztüm is.

Az alkotó célja nem a profizmus vagy a divatipar meghódítása, ehelyett azt szeretné bemutatni, hogy a helyi mezőgazdasági termékek is lehetnek szépek és kreatív felhasználásra alkalmasak.

A nő szerint a ruhái nem csupán a divatról szólnak: üzenetük a fenntarthatóság, a természetes anyagok értéke, és a vidéki élet ünneplése.

