Megszólalt a szakértő: ha így alszik, súlyos következményei lehetnek!

Shelby Harris alvásszakértő és klinikai pszichológus szerint az emberek gyakran azt gondolják, hogy az összegömbölyödve alvás valamilyen lelki teher jele. Ez azonban tévhit, írja a Fox.

Alvás – kedvenc pózaink egészségi problémákat okozhatnak

Fotó: Pexels

Az alvópóz semmit nem árul el a pszichés állapotodról

– mondta a Fox News Digitalnak. Hozzátette: a legtöbben egyszerűen azért alszanak így, mert kényelmes… csakhogy ez hosszú távon komoly fizikai károkat okozhat.

A probléma ott kezdődik, hogy alvás közben a test órákon át mozdulatlanul, sokszor kificamodott helyzetben fekszik.

Ez tartós nyomást gyakorol az idegekre, izmokra, ínszalagokra, és reggelre zsibbadást, fájdalmat vagy égető érzést idézhet elő.

A T. rex – alvási póz az orvosok rémálma

A legveszélyesebbnek a szakértők a „T. rex alvópózt” tartják – amikor valaki behajtott, maga alá gyűrt karral alszik. Harris szerint az éjszakai kézzsibbadás klasszikus jele annak, hogy a könyök körüli idegek összenyomódnak.

Nem véletlen, hogy egy 2023-as kutatás a cubitalis alagút szindróma egyik legfőbb kiváltójaként említi a szorosan behajlított könyökkel alvást.

A Sleep Foundation elemzése szerint a háton alvás sokaknak biztonságosabb lehet, de komoly ára van: fokozza a horkolást és növeli a reflux kockázatát. Az orvosok ezért csak módjával ajánlják – főleg, ha valaki gyakran ébred savas visszafolyással vagy légzési problémával.

Sokan azt hiszik, a hason alvás ártalmatlan, pedig ez okozza a legtöbb gerinc-, nyak- és vállfájdalmat.

Mivel így a fejet muszáj oldalra fordítani, a gerinc természetellenesen elcsavarodik, és egész éjszaka abban marad. A Harvard Health szerint ez az egyik legritkább, ugyanakkor legkárosabb alvópóz.

A szakértők egyetértenek abban, hogy oldalra fordulni a legbiztonságosabb

A statisztikák szerint a legtöbben eleve oldalt alszanak – és nem véletlenül. A Mayo Clinic ajánlása szerint az enyhén behajlított térdekkel, a lábak közé tett párnával történő oldalfekvés tehermentesíti a gerincet, és megfelelően igazítja a csípőt és a medencét. A Johns Hopkins orvosai pedig kiemelik: ahogy öregszünk vagy egészségügyi problémáink lesznek, a testtartás egyre nagyobb szerepet játszik a pihentető alvásban.

Ha valaki képtelen egyik napról a másikra új testhelyzetre váltani, a szakértők fokozatos átállást javasolnak: vékonyabb párna vagy párna elhagyása hason alvóknak, oldalt alváshoz térdtámasz, a karok tudatos „eltartása” a testtől. Ha pedig valakinek semmi nem segít, mégis fáradtan ébred, Harris szerint érdemes alvásszakértőhöz fordulni, mert a pozíció csak a jéghegy csúcsa lehet.

