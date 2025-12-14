Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

alvás

Megszólalt a szakértő: ha így alszik, súlyos következményei lehetnek!

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kutatások szerint ahogy éjszaka a párnára hajtjuk a fejünket, sokkal veszélyesebb lehet, mint eddig gondoltuk. A kedvenc alvási pozíciónk ugyanis nemcsak hátfájást, hanem refluxot, horkolást, sőt idegkárosodásra utaló zsibbadást is okozhat – állítják amerikai szakértők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alvásegészségpozíciópóz

Shelby Harris alvásszakértő és klinikai pszichológus szerint az emberek gyakran azt gondolják, hogy az összegömbölyödve alvás valamilyen lelki teher jele. Ez azonban tévhit, írja a Fox.

alvás
Alvás – kedvenc pózaink egészségi problémákat okozhatnak
Fotó: Pexels

Az alvópóz semmit nem árul el a pszichés állapotodról

 – mondta a Fox News Digitalnak. Hozzátette: a legtöbben egyszerűen azért alszanak így, mert kényelmes… csakhogy ez hosszú távon komoly fizikai károkat okozhat.

A probléma ott kezdődik, hogy alvás közben a test órákon át mozdulatlanul, sokszor kificamodott helyzetben fekszik. 

Ez tartós nyomást gyakorol az idegekre, izmokra, ínszalagokra, és reggelre zsibbadást, fájdalmat vagy égető érzést idézhet elő.

A T. rex – alvási póz az orvosok rémálma

A legveszélyesebbnek a szakértők a „T. rex alvópózt” tartják – amikor valaki behajtott, maga alá gyűrt karral alszik. Harris szerint az éjszakai kézzsibbadás klasszikus jele annak, hogy a könyök körüli idegek összenyomódnak. 

Nem véletlen, hogy egy 2023-as kutatás a cubitalis alagút szindróma egyik legfőbb kiváltójaként említi a szorosan behajlított könyökkel alvást.

A Sleep Foundation elemzése szerint a háton alvás sokaknak biztonságosabb lehet, de komoly ára van: fokozza a horkolást és növeli a reflux kockázatát. Az orvosok ezért csak módjával ajánlják – főleg, ha valaki gyakran ébred savas visszafolyással vagy légzési problémával.

Sokan azt hiszik, a hason alvás ártalmatlan, pedig ez okozza a legtöbb gerinc-, nyak- és vállfájdalmat.

 Mivel így a fejet muszáj oldalra fordítani, a gerinc természetellenesen elcsavarodik, és egész éjszaka abban marad. A Harvard Health szerint ez az egyik legritkább, ugyanakkor legkárosabb alvópóz.

A szakértők egyetértenek abban, hogy oldalra fordulni a legbiztonságosabb

A statisztikák szerint a legtöbben eleve oldalt alszanak – és nem véletlenül. A Mayo Clinic ajánlása szerint az enyhén behajlított térdekkel, a lábak közé tett párnával történő oldalfekvés tehermentesíti a gerincet, és megfelelően igazítja a csípőt és a medencét. A Johns Hopkins orvosai pedig kiemelik: ahogy öregszünk vagy egészségügyi problémáink lesznek, a testtartás egyre nagyobb szerepet játszik a pihentető alvásban.

Ha valaki képtelen egyik napról a másikra új testhelyzetre váltani, a szakértők fokozatos átállást javasolnak: vékonyabb párna vagy párna elhagyása hason alvóknak, oldalt alváshoz térdtámasz, a karok tudatos „eltartása” a testtől. Ha pedig valakinek semmi nem segít, mégis fáradtan ébred, Harris szerint érdemes alvásszakértőhöz fordulni, mert a pozíció csak a jéghegy csúcsa lehet.

A jobb alvás titka a lefekvési időben rejlik – szakértők adnak tanácsot

A szakértők azt javasolják, hogy ne feküdjön túl későn ágyba, mert ez mentális egészségére is hatással lehet. Egy friss kutatás szerint az alvás minősége nemcsak az alvás hosszától, hanem a megfelelő lefekvési idő megválasztásától is függ, számoltunk be az Origón.

Ősi kínai módszer segít egy egészségügyi problémán, amitől milliók szenvednek

A tai chi az ősi kínai mozgásművészetek egyik legfinomabb, mégis rendkívül hatékony ága. Lényege a lassú, folyamatos, légzéssel összehangolt mozdulatsorokból álló gyakorlás, amely egyszerre edzi a testet és csendesíti az elmét. A tai chi nem igényel eszközöket, és szinte bárhol gyakorolható, ezért könnyen beilleszthető a mindennapokba, írtuk az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!