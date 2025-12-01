Fogyókurás injekció lassíthatja az Alzheimer-kórt

Egy friss brit kutatás szerint a liraglutidot tartalmazó GLP–1-injekció – amelyet eddig főként cukorbetegek és fogyni vágyók használtak – csökkentheti az agyi zsugorodást és lassíthatja a memóriaromlást. A felfedezés különösen nagy port kavart, miután nemrég derült ki, hogy a sokak által csodaszernek tartott szemaglutid (a Wegovy hatóanyaga) nem segített Alzheimer-kórban szenvedő betegeken, írja a Sun.

Egy tanulmány szerint a cukorbetegeknél használt liraglutid hatóanyag segíthet megfékezni az Alzheimer-kórt

Fotó: Unsplash

A GLP–1 szerek megállíthatják az Alzheimer-kórt

A kutatás a Nature Medicine folyóiratban jelent meg, és az eddigi legerősebb bizonyítéknak tűnik arra, hogy a GLP–1 típusú gyógyszerek nemcsak a súlyt, hanem a demencia előrehaladását is képesek befolyásolni. A Saxenda néven is ismert liraglutid már hosszú ideje elérhető a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére. A gyógyszercsoport a gyomor teltségérzetét szabályozó hormonokat aktiválja, így csökkenti az étvágyat – most pedig úgy tűnik, a központi idegrendszerre is hat.

A brit kutatásban 204 Alzheimer-beteg vett részt egy éven át. A csoport fele naponta liraglutid injekciót kapott, a többiek pedig placebót. A tanulmány fő célja az volt, hogy kiderüljön: javítja-e a gyógyszer az agy glükózfelhasználását (az egészséges agyműködés kulcsfontosságú markerét) – ez azonban nem teljesült. A mellékhatásként jelentkező eredmények viszont mindenkit megdöbbentettek: 50 százalékkal kevesebb zsugorodás volt tapasztalható az agy olyan területein, amelyek a memóriát, a nyelvet, a tanulást és a döntéshozatalt irányítják. Emellett 18 százalékos lassulás volt a kognitív hanyatlásban: azaz a memória, a térbeli tájékozódás és szövegértés romlása lassabban következett be. A résztvevők jól tolerálták a kezelést, csupán enyhe gyomorpanaszokról és mérsékelt fogyásról számoltak be.

A demencia rohamosan terjed: 2040-re 1,4 millió brit érintett lehet

Az Egyesült Királyságban ma 982 ezer ember él demenciával – a legtöbben Alzheimer-kórral. A szám 2040-re 1,4 millióra nőhet, mivel az időskor a legnagyobb rizikótényező. Éppen ezért váltott ki ekkora figyelmet, amikor a korábbi kutatások azt mutatták, hogy a szemaglutid 40-70%-kal csökkentette az Alzheimer-kockázatot cukorbetegeknél, más vizsgálatok pedig 33 százalékos kockázatcsökkenést találtak.