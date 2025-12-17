Itt az áttörés: ez lehet az Alzheimer-kór gyógymódja

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Alzheimer-kór korábbi felismerését és lassítását segítheti egy új kutatás, amely az agy cukoranyagcseréjét vizsgálja – derül ki az Észak-Arizonai Egyetem friss projektjéből. A munkát Travis Gibbons biológus vezeti, az Alzheimer Társaság támogatásával. Lényeges, hogy az Alzheimer-kórt korán felismerjék, mert akkor még hatásosabban kezelhető.
Alzheimer-kórbetegségkutatáseredménye

A kutatás középpontjában az áll, hogyan használja fel az agy a glükózt, vagyis a vércukrot. Ez az „üzemanyag” szükséges a gondolkodáshoz, mozgáshoz és az érzelmek működéséhez. Egészséges állapotban az agy rendkívül gyorsan égeti el a glükózt, Alzheimer-kór esetén viszont ez a folyamat lelassul – írja a Science Daily.

Az Alzheimer-kór főleg idős betegeknél jelent nagy problémát – Fotó: Unsplash
Az Alzheimer-kór főleg idős betegeknél jelent nagy problémát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Alzheimer-kór korai felismerése a megoldás kulcsa

Az agy anyagcseréjének mérése eddig bonyolult eljárás volt, akár a nyaki vénákba vezetett katéterrel, akár más módszerekkel. Az Észak-Arizonai Egyetem kutatói most egy sokkal egyszerűbb módszeren dolgoznak: a vérben keringő mikrove­zikulumokat vizsgálják.

Az agy olyan, mint egy izom: energiára van szüksége a működéshez”

– magyarázta Travis Gibbons biológus. Szerinte az anyagcsere lassulása már nagyon korán jelzi a betegség kialakulását, még azelőtt, hogy súlyos tünetek jelentkeznének. Az Alzheimer korai felismerése lényeges a beteg szempontjából. 

Ezek az apró „csomagok” az idegsejtekből származnak, és információt hordoznak az agy állapotáról. Speciális tesztekkel elemezhetők, így a kutatók szerint ez egyfajta „agybiopsziának” felel meg – műtét nélkül.

A módszer még fejlesztés alatt áll, de hosszú távon alapjaiban változtathatja meg az Alzheimer-kór diagnosztikáját és nyomon követését.

Meglepő felfedezés az Alzheimer-kór elleni küzdelemben

Egy amerikai kutatás eredményei szerint új lehetőségek nyílnak az Alzheimer-kór kezelésében, bár az agykutatók óvatosságra intenek a félreértelmezéssel kapcsolatban.

Olyan dolgot találtak az Alzheimer-kóros agyban, amire még a tudósok sem számítottak

Az Alzheimer-kór hátterében álló titokzatos sejtkapcsolatok nyomára bukkantak a Johns Hopkins Egyetem kutatói.

 

