Itt az áttörés: ez lehet az Alzheimer-kór gyógymódja

A kutatás középpontjában az áll, hogyan használja fel az agy a glükózt, vagyis a vércukrot. Ez az „üzemanyag” szükséges a gondolkodáshoz, mozgáshoz és az érzelmek működéséhez. Egészséges állapotban az agy rendkívül gyorsan égeti el a glükózt, Alzheimer-kór esetén viszont ez a folyamat lelassul – írja a Science Daily.

Alzheimer-kór korai felismerése a megoldás kulcsa

Az agy anyagcseréjének mérése eddig bonyolult eljárás volt, akár a nyaki vénákba vezetett katéterrel, akár más módszerekkel. Az Észak-Arizonai Egyetem kutatói most egy sokkal egyszerűbb módszeren dolgoznak: a vérben keringő mikrove­zikulumokat vizsgálják.

Az agy olyan, mint egy izom: energiára van szüksége a működéshez”

– magyarázta Travis Gibbons biológus. Szerinte az anyagcsere lassulása már nagyon korán jelzi a betegség kialakulását, még azelőtt, hogy súlyos tünetek jelentkeznének. Az Alzheimer korai felismerése lényeges a beteg szempontjából.

Ezek az apró „csomagok” az idegsejtekből származnak, és információt hordoznak az agy állapotáról. Speciális tesztekkel elemezhetők, így a kutatók szerint ez egyfajta „agybiopsziának” felel meg – műtét nélkül.

A módszer még fejlesztés alatt áll, de hosszú távon alapjaiban változtathatja meg az Alzheimer-kór diagnosztikáját és nyomon követését.

