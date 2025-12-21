Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi felületén arról számolt be, hogy a „háborúpárti mélyállami körök és az őket kiszolgáló médiaplatformok” ismét Donald Trump elnök békekezdeményezéseinek gyengítésén dolgoznak. Bejegyzése szerint ezek az erők tudatosan próbálják hitelteleníteni azokat a törekvéseket, amelyek az ukrajnai konfliktus lezárását és Európa stabilitásának helyreállítását célozzák.

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Fotó: AFP

Gabbard úgy fogalmazott, hogy a mélyállamhoz köthető médiagépezet következetesen félrevezető narratívát terjeszt, azt a látszatot keltve, mintha az amerikai hírszerző közösség osztaná az Európai Unió és a NATO azon álláspontját, amely szerint Oroszország Európa megtámadására és elfoglalására készülne.

Állítása szerint ez a narratíva nem a valós elemzéseken alapul, hanem arra szolgál, hogy politikai és társadalmi támogatást teremtsen a háború folytatásához.

Deep State warmongers and their Propaganda Media are again trying to undermine President Trump’s efforts to bring peace to Ukraine—and indeed Europe—by falsely claiming that the ‘U.S. intelligence community’ agrees to and supports EU/NATO viewpoint that Russia’s aim is to… — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) December 20, 2025

A hírszerzési igazgató hangsúlyozta: az amerikai hírszerzés tényleges értékelése ezzel szemben az, hogy Oroszországnak még Ukrajna teljes elfoglalására sincs meg a katonai kapacitása, nemhogy egy európai offenzíva végrehajtására vagy a kontinens megszállására.