Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi felületén arról számolt be, hogy a „háborúpárti mélyállami körök és az őket kiszolgáló médiaplatformok” ismét Donald Trump elnök békekezdeményezéseinek gyengítésén dolgoznak. Bejegyzése szerint ezek az erők tudatosan próbálják hitelteleníteni azokat a törekvéseket, amelyek az ukrajnai konfliktus lezárását és Európa stabilitásának helyreállítását célozzák.
Gabbard úgy fogalmazott, hogy a mélyállamhoz köthető médiagépezet következetesen félrevezető narratívát terjeszt, azt a látszatot keltve, mintha az amerikai hírszerző közösség osztaná az Európai Unió és a NATO azon álláspontját, amely szerint Oroszország Európa megtámadására és elfoglalására készülne.
Állítása szerint ez a narratíva nem a valós elemzéseken alapul, hanem arra szolgál, hogy politikai és társadalmi támogatást teremtsen a háború folytatásához.
A hírszerzési igazgató hangsúlyozta: az amerikai hírszerzés tényleges értékelése ezzel szemben az, hogy Oroszországnak még Ukrajna teljes elfoglalására sincs meg a katonai kapacitása, nemhogy egy európai offenzíva végrehajtására vagy a kontinens megszállására.