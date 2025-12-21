Hírlevél
55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai hírszerzés vezetője szerint félrevezető narratívák szolgálják a háború folytatását, miközben az amerikai elemzések egészen mást mutatnak Oroszország katonai képességeiről.
Donald TrumpTulsi Gabbardbékeamerikai hírszerzés

Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közösségi felületén arról számolt be, hogy a „háborúpárti mélyállami körök és az őket kiszolgáló médiaplatformok” ismét Donald Trump elnök békekezdeményezéseinek gyengítésén dolgoznak. Bejegyzése szerint ezek az erők tudatosan próbálják hitelteleníteni azokat a törekvéseket, amelyek az ukrajnai konfliktus lezárását és Európa stabilitásának helyreállítását célozzák.

Donald Trump kijelentése a floridai találkozó előtt hangzott el
Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét
Fotó: AFP

Gabbard úgy fogalmazott, hogy a mélyállamhoz köthető médiagépezet következetesen félrevezető narratívát terjeszt, azt a látszatot keltve, mintha az amerikai hírszerző közösség osztaná az Európai Unió és a NATO azon álláspontját, amely szerint Oroszország Európa megtámadására és elfoglalására készülne. 

Állítása szerint ez a narratíva nem a valós elemzéseken alapul, hanem arra szolgál, hogy politikai és társadalmi támogatást teremtsen a háború folytatásához.

A hírszerzési igazgató hangsúlyozta: az amerikai hírszerzés tényleges értékelése ezzel szemben az, hogy Oroszországnak még Ukrajna teljes elfoglalására sincs meg a katonai kapacitása, nemhogy egy európai offenzíva végrehajtására vagy a kontinens megszállására.

