Fokozódó antiszemitizmus: újabb riasztó támadás történt Ausztráliában

A történtek alig tíz nappal a súlyos sydney-i támadás után következtek be, ami tovább fokozta a társadalmi feszültséget. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az antiszemitizmus szerepet játszott-e az incidens hátterében – írja a The Jerusalem Post.

Fokozódó antiszemitizmus

Gyászolók gyűltek össze virágokkal a Bondi Pavillionnál

Fotó: AFP/Saeed Khan

Antiszemitizmus miatti aggodalmak és hatósági fellépés

A kigyulladt jármű egy St Kilda East-i rabbi tulajdonában állt, akit családjával együtt biztonságos helyre vittek. A tűzeset során senki sem sérült meg, az anyagi kár mértékét még vizsgálják. A rendőrség közlése szerint találtak egy személyt, aki segítheti a nyomozást.

Őrizetbe vételről egyelőre nem számoltak be.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott, mivel több zsidó szervezet elégtelennek tartja az eddigi fellépést. A kormány korábban ígéretet tett arra, hogy határozottabban lép fel a gyűlölet-bűncselekmények ellen.

BREAKING: Less than two weeks after the Bondi Beach massacre, a car belonging to a rabbi was set on fire this morning in Melbourne.



The rabbi’s wife was home with their children and evacuated them after seeing the flames.



The car was clearly displaying a “Happy Chanukah” sign.… pic.twitter.com/QxHPWtPxGD — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) December 25, 2025

Bondi Beach-i terrortámadás

Az ausztráliai Bondi Beachen december közepén egy terrortámadás rázta meg a közösséget, amikor fegyveresek tüzet nyitottak egy hanukai ünnepség résztvevőire, több mint tíz embert megölve és sokakat megsebesítve egy népszerű partszakaszon.

Bondi Beach hatása és következményei

A támadás után az ausztrál hatóságok szigorúbb intézkedéseket és jogszabályi lépéseket fontolgatnak az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozására, beleértve a gyűlöletbeszéd és radikalizmus elleni fellépés erősítését. A tragédia nemzetközi felháborodást váltott ki, és politikai vitákat gerjesztett az antiszemitizmus elleni védekezés és a közbiztonság megerősítése kapcsán.