antiszemitizmus

Fokozódó antiszemitizmus: újabb riasztó támadás történt Ausztráliában

Az ausztrál rendőrség gyanús tűzeset miatt indított vizsgálatot Melbourne-ben, miután egy üresen álló autó lángra kapott egy zsidó közösség közelében. Az eset újra ráirányította a figyelmet az antiszemitizmus erősödésére Ausztráliában.
antiszemitizmus hanuka Ausztrália gyújtogatás

A történtek alig tíz nappal a súlyos sydney-i támadás után következtek be, ami tovább fokozta a társadalmi feszültséget. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az antiszemitizmus szerepet játszott-e az incidens hátterében írja a The Jerusalem Post.

antiszemitizmus
Fokozódó antiszemitizmus
Gyászolók gyűltek össze virágokkal a Bondi Pavillionnál
Fotó: AFP/Saeed Khan

Antiszemitizmus miatti aggodalmak és hatósági fellépés

A kigyulladt jármű egy St Kilda East-i rabbi tulajdonában állt, akit családjával együtt biztonságos helyre vittek. A tűzeset során senki sem sérült meg, az anyagi kár mértékét még vizsgálják. A rendőrség közlése szerint találtak egy személyt, aki segítheti a nyomozást.

Őrizetbe vételről egyelőre nem számoltak be.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott, mivel több zsidó szervezet elégtelennek tartja az eddigi fellépést. A kormány korábban ígéretet tett arra, hogy határozottabban lép fel a gyűlölet-bűncselekmények ellen.

Bondi Beach-i terrortámadás

Az ausztráliai Bondi Beachen december közepén egy terrortámadás rázta meg a közösséget, amikor fegyveresek tüzet nyitottak egy hanukai ünnepség résztvevőire, több mint tíz embert megölve és sokakat megsebesítve egy népszerű partszakaszon.

Bondi Beach hatása és következményei

A támadás után az ausztrál hatóságok szigorúbb intézkedéseket és jogszabályi lépéseket fontolgatnak az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozására, beleértve a gyűlöletbeszéd és radikalizmus elleni fellépés erősítését. A tragédia nemzetközi felháborodást váltott ki, és politikai vitákat gerjesztett az antiszemitizmus elleni védekezés és a közbiztonság megerősítése kapcsán.

 

