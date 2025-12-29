Hírlevél
antiterrorizmus

Véres csatával végződött az antiterrorista razzia

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorista szervezet fegyveresein ütöttek rajta rendőrök hétfőn Törökország északnyugati részén - jelentette a helyi média. Az antiterrorista razzián többen megsérültek.
antiterrorizmusIszlám ÁllamTörökország

Az Anadolu hírügynökség szerint az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a militánsok rejtekhelyét. A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek az antiterrorista akció megerősítésére. 

antiterrorista, This photograph taken and provided on December 29, 2025 by Demiroren News Agency shows wounded people arriving at the hospital in Yalova after Turkish police launched an operation on a house suspected of sheltering alleged members of the Islamic State. Three Turkish police were killed and nine other people wounded in an operation in Yalova on December 29, 2025 against the Islamic State group in the northwest of the country, Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya said. (Photo by Demiroren News Agency / AFP) / - Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az antiterrorista razzia helyszíne - Fotó: DEMIROREN NEWS AGENCY / AFP

Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra - számolt be az NTV magán hírcsatorna. A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre.

Hét rendőr megsebesült, de az Anadolu szerint egyikük állapota sem súlyos.

A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat. 

A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.

Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg - írja a Bild.

Ezért volt szükség az antiterrorista razziára

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a török ​​hatóságok közölték, hogy több mint 100, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet feltételezett tagját tartóztatták le, így sikerült megakadályozniuk a karácsonyi és újévi rendezvényekre tervezett támadásokat.

