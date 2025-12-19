Áradások bénították meg az Egyesült Arab Emírségeket, több repülőjáratot is töröltek

A meteorológiai előrejelzésnek megfelelően a hatalmas esőzéssel kísért vihar villámlással és fülsiketítő mennydörgéssel ébresztette fel péntekre virradóra az öböl menti ország lakóit. Az áradások következtében a Dubajjal szomszédos Sárdzsa emírség fővárosának, Sárdzsának az egyik főutcája reggelre teljesen víz alá került, így kisebb közlekedési fennakadások alakultak ki, a gyalogosok pedig mezítláb, feltűrt nadrággal jártak. Az eső elöntötte utcáknak a lerakódó szennyeződésektől való megtisztítására, illetve a forgalom számára való újranyitása érdekében szivattyús teherautókat vezényeltek a városba.

Ritkán látható áradások nehezítették a dubaji lakosok életét pénteken – Fotó: FADEL SENNA / AFP

Ritkák az áradások a Perzsa-öbölben

Noha a heves esőkkel járó viharos időjárás ritka jelenségnek számít a Perzsa-öböl menti országokban, csütörtökön Szaúd-Arábiában és Katarban is nagy mennyiségű eső hullott le, amelyek következtében Katarban egy Arab Kupa-labdarúgó-mérkőzés megrendezését el kellett halasztani. Az Egyesült Arab Emírségekben legutóbb tavaly áprilisban volt hasonlóan rossz az időjárás, amikor az özönvízszerű eső több napra megbénította Dubaj életét.

Akkor négy ember meghalt, több mint 2 ezer repülőjáratot pedig törölni kellett a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjének számító dubaji repülőtéren.

