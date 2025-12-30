Áramszünet bénította meg Európa egyik legfontosabb közlekedési útvonalát

Hírlevél
39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az európai közlekedés egyik legforgalmasabb útvonalán komoly fennakadások alakultak ki. Az áramszünet miatt több nemzetközi vasúti járatot töröltek, miközben a közúti járműszállítás is jelentős késésekkel működik.
Áramszünet miatt jelentős közlekedési fennakadások alakultak ki kedden a Csatorna-alagút forgalmában, emiatt az Eurostar több járatát törölték vagy késve közlekedtették – közölte a vasúttársaság.

áramszünet
Áramszünet okozott fennakadásokat a Csatorna-alagútban, járatokat töröltek
Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Áramszünet okozott fennakadásokat

A problémák az áramellátás hibájára vezethetők vissza, ami a Csatorna-alagúton áthaladó vasúti közlekedést érintette. Az Eurostar tájékoztatása szerint London St Pancras, Párizs, Lille, Brüsszel és Amszterdam között számos vonat közlekedése akadozik, több járatot pedig törölni kellett. A brit Nemzeti Vasút szerint a fennakadások várhatóan a nap végéig eltarthatnak - tájékoztat a BBC.

Travellers are pictured at St. Pancras station in London on December 30, 2025, as Eurostar train service between Britain and continental Europe is halted. Eurostar advised passengers to postpone their journeys on December 30 to a later date, citing "major disruption" including severe delays and cancellations. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)
Áramszünet okozta torlódás a folkestone-i Le Shuttle terminálnál
Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Az Eurostar arra kérte az utasokat, hogy csak akkor induljanak el az állomásokra, ha már rendelkeznek érvényes jeggyel, és indulás előtt ellenőrizzék a járatok aktuális állapotát. A társaság közölte: az érintett utasok díjmentesen átfoglalhatják utazásukat, illetve lemondás esetén visszatérítést vagy elektronikus utalványt igényelhetnek.

A közúti járműveket szállító Le Shuttle szolgáltatásán is késések alakultak ki. A folkestone-i terminálon a várakozási idő elérte a három és fél órát, míg a franciaországi Calais-ban körülbelül háromórás csúszásról számoltak be. A társaság közlése szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak az áramellátási hiba elhárításán.

