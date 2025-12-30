Áramszünet bénította meg Európa egyik legfontosabb közlekedési útvonalát

Áramszünet miatt jelentős közlekedési fennakadások alakultak ki kedden a Csatorna-alagút forgalmában, emiatt az Eurostar több járatát törölték vagy késve közlekedtették – közölte a vasúttársaság.

Áramszünet okozott fennakadásokat a Csatorna-alagútban, járatokat töröltek

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

A problémák az áramellátás hibájára vezethetők vissza, ami a Csatorna-alagúton áthaladó vasúti közlekedést érintette. Az Eurostar tájékoztatása szerint London St Pancras, Párizs, Lille, Brüsszel és Amszterdam között számos vonat közlekedése akadozik, több járatot pedig törölni kellett. A brit Nemzeti Vasút szerint a fennakadások várhatóan a nap végéig eltarthatnak - tájékoztat a BBC.

Áramszünet okozta torlódás a folkestone-i Le Shuttle terminálnál

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Az Eurostar arra kérte az utasokat, hogy csak akkor induljanak el az állomásokra, ha már rendelkeznek érvényes jeggyel, és indulás előtt ellenőrizzék a járatok aktuális állapotát. A társaság közölte: az érintett utasok díjmentesen átfoglalhatják utazásukat, illetve lemondás esetén visszatérítést vagy elektronikus utalványt igényelhetnek.

A közúti járműveket szállító Le Shuttle szolgáltatásán is késések alakultak ki. A folkestone-i terminálon a várakozási idő elérte a három és fél órát, míg a franciaországi Calais-ban körülbelül háromórás csúszásról számoltak be. A társaság közlése szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak az áramellátási hiba elhárításán.

