Lehet, hogy nem is tudott eddig erről a szuperképességéről

Ha úgy érzi, hogy soha nem felejt el egy arcot, könnyen lehet, hogy kivételes arcfelismerő képessége van. Vannak emberek, akiknek annyira kivételes a memóriájuk az arcok terén, hogy szinte bármikor felismernek valakit, akár egy régi gyerekkori fotó, akár egy homályos felvétel alapján. Őket hívják kivételes arcfelismerőknek – írja a DailyMail.

Sokan nem is sejtik, hogy különleges arcfelismerő képességgel rendelkeznek.

Sok kutató szerint ez egy valódi szuperképesség, amely részben genetikai eredetű. A tudósok egy egyszerű teszt segítségével azt is lehetővé tették, hogy bárki kideríthesse, beletartozik-e ebbe az elit csoportba.

Ön kivételes arcfelismerő?

A feladat mindössze annyi, hogy néhány másodpercig figyel egy arcképre, majd ki kell választani ugyanazt több másik közül. Ha hibátlanul teljesít, az azt jelenti, hogy profi arcfelismerő.

Tanulmányozza 3 másodpercig a képen látható arcot.

Fotó: DailyMail

Felismeri, melyik arcot látta az első képen?

Fotó: DailyMail

A kutatások szerint a kivételes arcfelismerők agya gyorsabban és hatékonyabban dolgozza fel az arc jellegzetességeit, mint az átlagembereké. Már az első száz milliszekundum alatt kiugró aktivitást mutatnak, és villámgyorsan összerakják az arc részleteit.

Több országban, köztük a brit rendőrségnél is alkalmaznak profi arcfelismerő szakembereket, akik gyanúsítottakat azonosítanak, és hamis dokumentumokat szűrnek ki.

A hamis, mesterséges intelligencia által generált arcok leleplezése különösen fontos feladat lett az utóbbi években. A szakértők szerint több jel is árulkodhat a csalásról: furcsa fogazat, torz arcvonások, pixeles képszél, vagy olyan hajtincsek, amelyek nem illeszkednek a hajvonalhoz. Egy kivételes arcfelismerő ezeket sokszor azonnal kiszúrja, még akkor is, ha a kép első ránézésre teljesen valósnak tűnik.

