Több mint 600 halott – pusztító erejét mutatja az indonéziai árvíz

Mint arról korábban beszámoltunk súlyos természeti katasztrófa sújtja Indonéziát: Szumátra több tartományában tovább nőtt az árvizek és a földcsuszamlás miatt elhunytak száma.

Indonézia előrejelzést adott ki a lehetséges esőzésekről a szumátrai árvíz után

Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU

Több mint 600-ra nőtt az árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma az indonéziai Szumátra szigetén - derült ki az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság (BNPB) hétfőn közzétett tájékoztatásából, amelyben hozzátették, hogy a mentési munkálatok jelenleg is tartanak.

Prabowo Subianto elnök elmondta, hogy a mentési munkák teljes erővel zajlanak, továbbá aláhúzta, hogy országának hatékony választ kell adnia az éghajlatváltozásra. Ezzel kapcsolatban kiemelte a helyi önkormányzatok szerepét, amelyeknek szerinte nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a környezetvédelemre és erőteljesen fel kell készülniük a jövőbeni szélsőséges időjárási jelenségekre.

A természeti katasztrófa miatt a régióban vasárnap is nagy területek voltak még mindig elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket. Helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz és élelmiszer szűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket.

A monszunesők és a nyomukban járó földcsuszamlások Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak, a többi között Thaiföldön és Malajziában is.

Így védekeznek az árvíz ellen Ipolytarnócon

Az északi térségben napokig szakadt az eső, aminek következtében több folyó vízszintje is hirtelen megemelkedett. Az Ipoly és a Sajó kiöntött. A szakemberek szerint az Ipolyon rekordt közelítő árhullám vonult le már eddig is. Ahogy korábban írtuk, az árvízhelyzet most Ipolytarnócon a legkritikusabb. Ezen a településen szerdára harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, több lakóház is veszélybe került. Egyes épületek esetében már a homokzsákok sem nyújtanak elegendő védelmet, így több családnak kellett elhagynia az otthonát.