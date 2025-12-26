Árvíz tette pokollá a karácsonyt Kaliforniában — három halott, káosz az utcákon

Az árvíz egy úgynevezett légköri folyó miatt alakult ki, amely napok alatt hónapokra elegendő csapadékot zúdított Kaliforniára. Az elárasztott utak, megcsúszó domboldalak és a tomboló szél rendkívüli veszélyt jelentettek a lakosságra az ünnepi időszak közepén – írja a DailyMail.

Árvíz pusztított Kaliforniában karácsonykor — az extrém időjárás elöntött városrészeket és életveszélyes helyzeteket teremtett Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

San Diegóban egy 64 éves férfi halt meg, amikor egy hatalmas fa dőlt rá a heves szélvihar közben. Észak-Kaliforniában, Redding városában egy autóban rekedt ember vesztette életét a gyorsan emelkedő árvíz következtében, míg a csendes-óceáni partvidéken egy idős nőt sodort a vízbe egy óriási hullám.

Torrential rains inundated the California coast on Christmas Eve, sparking numerous flash flood and even short-lived tornado warnings, turning roads into rivers and sending debris cascading down hillsides. https://t.co/5BaSPkfbCm pic.twitter.com/5U0kxJKpEi — ABC News (@ABC) December 25, 2025

Los Angeles környékén a hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek: sárfolyamok indultak el az erdőtüzek által korábban letarolt területeken, ahol a talaj már nem tudta felszívni az esőt. Több száz házat ürítettek ki, az utcákat pedig elöntötte a víz és a hordalék.

A tűzoltók és mentőcsapatok az ünnep alatt is folyamatosan dolgoztak: vízből mentettek embereket, elzárt településeket közelítettek meg, és ajtóról ajtóra járva figyelmeztették a legveszélyeztetettebb lakókat az árvíz és az újabb földcsuszamlások veszélyére.

Miért volt ennyire veszélyes ez az árvíz?

A szakértők szerint a rendkívül intenzív csapadék rövid idő alatt érkezett, ezért a vízelvezető rendszerek túlterhelődtek. Az árvíz Kaliforniában különösen a friss tűzkáros területeken volt pusztító, ahol a csupasz domboldalak pillanatok alatt megindultak.

Árvíz miatt omlik össze az ellátás: kórház első emelete is víz alá került Thaiföldön

Thaiföld déli részén tovább romlik a helyzet: a legfrissebb adatok szerint az árvíz már 33 halálos áldozatot követelt. Az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.

Árvízkészültség: megkezdődött a magyar családok kitelepítése

Az Ipoly vízszintje gyorsan emelkedik, és egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.