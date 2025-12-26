Árvíz tette pokollá a karácsonyt Kaliforniában — három halott, káosz az utcákon

Az árvíz egy úgynevezett légköri folyó miatt alakult ki, amely napok alatt hónapokra elegendő csapadékot zúdított Kaliforniára. Az elárasztott utak, megcsúszó domboldalak és a tomboló szél rendkívüli veszélyt jelentettek a lakosságra az ünnepi időszak közepén – írja a DailyMail.
San Diegóban egy 64 éves férfi halt meg, amikor egy hatalmas fa dőlt rá a heves szélvihar közben. Észak-Kaliforniában, Redding városában egy autóban rekedt ember vesztette életét a gyorsan emelkedő árvíz következtében, míg a csendes-óceáni partvidéken egy idős nőt sodort a vízbe egy óriási hullám.
Los Angeles környékén a hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek: sárfolyamok indultak el az erdőtüzek által korábban letarolt területeken, ahol a talaj már nem tudta felszívni az esőt. Több száz házat ürítettek ki, az utcákat pedig elöntötte a víz és a hordalék.
A tűzoltók és mentőcsapatok az ünnep alatt is folyamatosan dolgoztak: vízből mentettek embereket, elzárt településeket közelítettek meg, és ajtóról ajtóra járva figyelmeztették a legveszélyeztetettebb lakókat az árvíz és az újabb földcsuszamlások veszélyére.
Miért volt ennyire veszélyes ez az árvíz?
A szakértők szerint a rendkívül intenzív csapadék rövid idő alatt érkezett, ezért a vízelvezető rendszerek túlterhelődtek. Az árvíz Kaliforniában különösen a friss tűzkáros területeken volt pusztító, ahol a csupasz domboldalak pillanatok alatt megindultak.
Árvíz miatt omlik össze az ellátás: kórház első emelete is víz alá került Thaiföldön
Thaiföld déli részén tovább romlik a helyzet: a legfrissebb adatok szerint az árvíz már 33 halálos áldozatot követelt. Az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.
Árvízkészültség: megkezdődött a magyar családok kitelepítése
Az Ipoly vízszintje gyorsan emelkedik, és egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.