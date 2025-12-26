Árvíz tette pokollá a karácsonyt Kaliforniában — három halott, káosz az utcákon

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Karácsony idején rekorderejű vihar csapott le Kalifornia több térségére, súlyos pusztítást hagyva maga után. Az árvíz miatt három ember vesztette életét, miközben a heves esőzések, földcsuszamlások és kidőlő fák miatt százezrek maradtak áram nélkül, és tömeges evakuálásra volt szükség.
veszélyárvízcsapadékKalifornia

Az árvíz egy úgynevezett légköri folyó miatt alakult ki, amely napok alatt hónapokra elegendő csapadékot zúdított Kaliforniára. Az elárasztott utak, megcsúszó domboldalak és a tomboló szél rendkívüli veszélyt jelentettek a lakosságra az ünnepi időszak közepén – írja a DailyMail.

Árvíz pusztított Kaliforniában karácsonykor — az extrém időjárás elöntött városrészeket és életveszélyes helyzeteket teremtett.
Árvíz pusztított Kaliforniában karácsonykor — az extrém időjárás elöntött városrészeket és életveszélyes helyzeteket teremtett Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

San Diegóban egy 64 éves férfi halt meg, amikor egy hatalmas fa dőlt rá a heves szélvihar közben. Észak-Kaliforniában, Redding városában egy autóban rekedt ember vesztette életét a gyorsan emelkedő árvíz következtében, míg a csendes-óceáni partvidéken egy idős nőt sodort a vízbe egy óriási hullám.

Los Angeles környékén a hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek: sárfolyamok indultak el az erdőtüzek által korábban letarolt területeken, ahol a talaj már nem tudta felszívni az esőt. Több száz házat ürítettek ki, az utcákat pedig elöntötte a víz és a hordalék.

A tűzoltók és mentőcsapatok az ünnep alatt is folyamatosan dolgoztak: vízből mentettek embereket, elzárt településeket közelítettek meg, és ajtóról ajtóra járva figyelmeztették a legveszélyeztetettebb lakókat az árvíz és az újabb földcsuszamlások veszélyére.

Miért volt ennyire veszélyes ez az árvíz?

A szakértők szerint a rendkívül intenzív csapadék rövid idő alatt érkezett, ezért a vízelvezető rendszerek túlterhelődtek. Az árvíz Kaliforniában különösen a friss tűzkáros területeken volt pusztító, ahol a csupasz domboldalak pillanatok alatt megindultak.

