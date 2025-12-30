Eutanáziáért könyörög egy ismert kanadai színésznő

Az asszisztált öngyilkosság kérdése ismét a középpontba került Kanadában, miután Claire Brosseau, a Montrealban született színésznő bejelentette: jogi úton szeretné elérni, hogy mentális betegségei miatt is jogosult lehessen az orvos által segített halálra – írja a NewYorkPost.

Asszisztált öngyilkosság — egy kanadai színésznő története országos jogi és társadalmi vitát indított el

Fotó: Toronto Star via Getty Images/Richard Lautens

Asszisztált öngyilkosság felé vezető hosszú és sikertelen kezelések

Brosseau beszámolója szerint klinikai depresszióval, súlyos szorongásos zavarral, szerhasználati problémákkal és krónikus öngyilkossági gondolatokkal él együtt. Elmondása alapján több mint két tucat gyógyszert, különféle terápiákat — köztük beszéd-, viselkedés- és művészetterápiát —, valamint elektrokonvulzív kezelést is kipróbált, de tartós javulást nem tapasztalt.

Nyílt levelében azt is leírta, hogy az évek során többször kísérelt meg öngyilkosságot, és számos pszichiáter kezelte Kanadában és az Egyesült Államokban.

Kanadában a Medical Aid in Dying (MAID) program lehetővé teszi az orvos által segített halált bizonyos „súlyos és gyógyíthatatlan” betegségek esetén. Az asszisztált öngyilkosság azonban jelenleg nem elérhető kizárólag mentális betegségek miatt szenvedő páciensek számára.

A szabályozás kiterjesztését többször elhalasztották, a jelenlegi állás szerint erre legkorábban 2027-ben kerülhet sor. Brosseau ezért a Dying With Dignity Canada jogvédő szervezettel közösen pert indított, mert szerintük a mentális betegek kizárása diszkriminatív.

Megosztott orvosi vélemények

Egyik pszichiátere szerint még hosszú, kilátástalannak tűnő szenvedés után is lehetséges a javulás, ezért úgy véli, az asszisztált öngyilkosság nem feltétlenül az egyetlen megoldás. Egy másik kezelőorvos viszont úgy látja, hogy a jelenlegi szabályozás igazságtalan különbséget tesz testi és mentális betegségek között — még akkor is, ha személyesen azt kívánná, hogy a páciens meggondolja magát.

Személyes döntés, társadalmi következmények

Brosseau hangsúlyozta: bár szerető családja, barátai és egy számára rendkívül fontos kis kutyája is van, szenvedéseit elviselhetetlennek érzi. Ha végül engedélyezik számára az asszisztált gyilkosságot, szerettei jelenlétét kéri az elköszönéskor, de nem szeretné, hogy tanúi legyenek a halálának.