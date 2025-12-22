15 éve félnek a japánok ettől az atomerőműtől, most végre döntöttek

Az atomerőmű kérdése több mint egy évtizede megosztja Japánt. A Niigata prefektúrában, Tokiótól mintegy 220 kilométerre északnyugatra fekvő Kashiwazaki-Kariwa létesítmény a 2011-es földrengés és cunami után állt le, a fukusimai nukleáris baleset következményeként.

A Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű légi felvétele Niigata prefektúrában, amelynek újraindításáról döntés született Japánban. Fotó: TETSUJI NOGUCHI / Yomiuri

A mostani döntéssel ez lesz az első olyan atomerőmű, amelyet a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a 2011-es katasztrófa óta ismét üzembe helyezhet.

Mikor kapcsolják vissza a hálózatra az atomerőművet?

A japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK értesülései szerint a hét blokkból álló komplexum 6. reaktorát várhatóan 2026. január 20. körül indítják újra. Ez mérföldkőnek számít a japán atomenergia-politikában.

Miért kulcsfontosságú ez az atomerőmű?

Az atomerőmű újraindítása közvetlen hatással lehet Tokió és környéke villamosenergia-ellátására. A japán gazdasági minisztérium becslése szerint már az első újraindított blokk is mintegy 2 százalékkal növelheti a fővárosi régió áramellátását, ami csökkentheti az importált energiahordozók iránti igényt.

Japán tavaly 10,7 billió jen értékben importált cseppfolyósított földgázt és szenet, ami a teljes import közel egytizedét tette ki.

Japán hosszú távú energiastratégiája

A kormány célja az, hogy az atomerőmű szerepét fokozatosan növelje az energiatermelésben. A jelenlegi tervek szerint 2040-re az atomenergia aránya elérheti a 20 százalékot az ország áramtermelésén belül, amelyben a Kashiwazaki-Kariwa komplexum kulcsszerepet játszhat.

Ilyen még nem volt: bevetették mind a nyolc atomjégtörőt – valamire készül Oroszország

Oroszország történetében először egyszerre mozgósította mind a nyolc nukleáris meghajtású jégtörőjét, hogy a téli időszakban is nyitva tartsa a hajózási útvonalakat az Ob-öbölben és a Jenyiszej-öbölben. A példátlan lépés a jégtörők egyszerre való alkalmazásával az északi-sarki energiaexport stratégiai jelentőségére mutat rá, egyúttal arra, hogy Oroszország számára változatlanul stratégiai jelentőséggel bír az Északi-sarkvidék.

Nagy a baj! Megsérült a csernobili atomerőmű szarkofágja

Leállították a munkák egy részét a csernobili atomerőműben, miután megsérült az erőművet védő szarkofág. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a károsodás miatt jelenleg nem garantálható a teljes biztonság, ezért a bontási folyamat egy részét felfüggesztették.