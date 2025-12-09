Íme a titokzatos lengyel ambíció, amely még Putyin figyelmét is felkeltette

A lengyel belügyminiszter, Marcin Kervinsky kijelentette, hogy szívesen látna saját lengyel atomfegyvert az országban.

Atomfegyverről álmodozik Lengyelország

Fotó: AFP

Varsó egyre hangosabban beszél az atomfegyverről – új korszak jöhet Lengyelország fegyverkezésében

„Szeretném, ha egyszer lenne” – mondta a RadioZet adásában, amikor megkérdezték tőle, Lengyelországnak szüksége van-e saját nukleáris bombára.

A lengyel védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz korábban szintén arról beszélt, hogy továbbra is reménykedik egy hazai gyártású atomfegyver létrehozásában.

Mindeközben Kervinsky hozzátette, hogy jelenleg Varsó nem folytat ilyen fejlesztést.

Egyelőre nem tervezzük

– fogalmazott.

A lengyel vezetés tavaly már jelezte, hogy kész amerikai atomfegyvereket befogadni a Nuclear Sharing program keretében. A program lehetővé teszi, hogy az USA saját nukleáris tölteteit olyan NATO-országokban helyezze el, amelyeknek nincs saját atomfegyverük. Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 100 taktikai nukleáris bombát tárol Európában és Törökországban, többek közt Németországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője figyelmeztetett: ha Varsó valóban atomfegyvert telepít a területére, Moszkva megteszi a szükséges lépéseket Oroszország biztonságának garantálására.