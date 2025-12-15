Ezt lehet tudni az ausztráliai terrortámadás elkövetőiről

A rendőrség tájékoztatása szerint az ausztráliai terrortámadás egyik elkövetője, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen életét vesztette, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyos sérülésekkel kórházba került. A hatóságok megerősítették: a támadásban rajtuk kívül más elkövető nem vett részt.

Rendőrök az ausztráliai terrortámadás helyszínén

Fotó: CLAUDIO GALDAMES ALARCON / ANADOLU

Több életet mentett meg az ausztráliai terrortámadás hőse

A rendőrség közölte: az apa 2015 óta legálisan tartott fegyvert, összesen hat lőfegyver volt a birtokában. Helyi médiaértesülések szerint a fiát korábban az ausztrál titkosszolgálat is vizsgálta szélsőséges kapcsolatok miatt, és a nyomozás kiterjed az esetleges terrorista indítékokra. A hatóságok a támadást hivatalosan terrorcselekményként kezelik.

A lövöldözés során egy járókelő, a 43 éves Ahmed al Ahmed lefegyverezte az egyik támadót. A hatóságok és politikusok hősként méltatták, mivel fellépése több életet menthetett meg. A férfit kétszer meglőtték, ezért meg is kellett műteni.

A támadás Ausztrália legsúlyosabb tömeges lövöldözése közel harminc év óta. A lövöldözésben egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszttúlélő és több civil is meghalt, az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti.

A támadás idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban tartott hanukai rendezvényen. A lövöldözés körülbelül tíz percig tartott, puskákat és sörétes fegyvert használtak. Negyven sérültet ápolnak kórházban, köztük két rendőrtisztet, öt sebesült állapota kritikus.

Orbán Viktor is megszólalt

A Bondi Beach eseményeire Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált, határozott álláspontot képviselve az antiszemita erőszakkal szemben.

A terrortámadásnak két magyar származású áldozata is van.