Bondi Beach hőse előtt adózott a miniszterelnök – videó

Az ausztráliai terrortámadás hőse, a közel-keleti származású menekült – aki Ausztráliában él feleségével és gyermekeivel – a lövések hangjára a helyszín felé futott, és megpróbálta kirúgni az egyik támadó kezéből a fegyvert. Amikor felemelt kézzel hátrálni kezdett, a káosz közepette a rendőrök és a tömeg is támadónak nézték, és meglőtték, majd földre teperték – írja a New York Post.
Továbbra is vizsgálják az ausztráliai terrortámadás körülményeit
A támadásban legalább 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek. Egy bevándorlási ügyvéd szerint a meglőtt férfi életét kockáztatta a közösség védelmében, és az eset komoly kérdéseket vet fel a rendőri fellépés és a menekültek megítélése kapcsán. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy körülményeit.
Ahmed, te egy ausztrál hős vagy. Az életedet kockáztattad mások megmentéséért. Bondi Beach-en a veszély felé rohantál, és lefegyvereztél egy terroristát. A legnehezebb időkben mutatkozik meg az emberek legjobb oldala, és vasárnap este pontosan ezt láthattuk az ausztráloktól. Minden ausztrál nevében köszönöm
– mondta a miniszterelnök.
Az Iszlám Államhoz köthetők az elkövetők
Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, melynek során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepség alkalmából – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány az MTI információi szerint.
Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.
Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.
Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.
A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.
A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.
Izrael-ellenes csoport robbantott volna Los Angelesben
Ugyancsak hétfőn érkezett a hír, hogy az amerikai hatóságok az utolsó pillanatban hiúsítottak meg egy nagyszabású terrortámadást, amelyet a közelgő szilveszter éjszakájára időzítettek.