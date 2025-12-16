Bondi Beach hőse előtt adózott a miniszterelnök – videó

Az ausztráliai terrortámadás hőse, a közel-keleti származású menekült – aki Ausztráliában él feleségével és gyermekeivel – a lövések hangjára a helyszín felé futott, és megpróbálta kirúgni az egyik támadó kezéből a fegyvert. Amikor felemelt kézzel hátrálni kezdett, a káosz közepette a rendőrök és a tömeg is támadónak nézték, és meglőtték, majd földre teperték – írja a New York Post.

Anthony Albanese miniszterelnök a kórházban nyilvánította ki köszönetét az ausztráliai terrortámadás hősének, Ahmed al-Ahmendnek

Fotó: AFP

Továbbra is vizsgálják az ausztráliai terrortámadás körülményeit

A támadásban legalább 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek. Egy bevándorlási ügyvéd szerint a meglőtt férfi életét kockáztatta a közösség védelmében, és az eset komoly kérdéseket vet fel a rendőri fellépés és a menekültek megítélése kapcsán. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy körülményeit.

Ahmed, te egy ausztrál hős vagy. Az életedet kockáztattad mások megmentéséért. Bondi Beach-en a veszély felé rohantál, és lefegyvereztél egy terroristát. A legnehezebb időkben mutatkozik meg az emberek legjobb oldala, és vasárnap este pontosan ezt láthattuk az ausztráloktól. Minden ausztrál nevében köszönöm

– mondta a miniszterelnök.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Az Iszlám Államhoz köthetők az elkövetők

Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, melynek során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepség alkalmából – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány az MTI információi szerint.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.

Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.