Iszlám Állam dicséri az ausztráliai terrortámadást, és újabb merényletekre buzdítnak

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön az ausztráliai terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak. Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.

Rendőri jelenlét a sydney-i Bondi Beach környékén, ahol az ausztráliai terrortámadás során tizenöt ember életét vesztette egy hanukai zsidó fesztiválon.

Fotó: CLAUDIO GALDAMES ALARCON / ANADOLU

Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek.

Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.

Egy feltehetően a szervezettel kapcsolatban álló internetes hírlevélben az Iszlám Állam dicsérte a terrormerényletet, „a sydney-i büszkeség napjának” nevezte azt, a támadókat pedig „rendkívüli párosnak”, arra utalva, hogy saját támogatói lehettek.

Az ausztrál hatóságok szerint a két férfit a dzsihadista szervezet ihlette tettükben.

Ugyan az Iszlám Államnak eddig nem volt lehetősége (közvetlen) leszámolást végrehajtani zsidók ellen, de harcosai, megbízottai és támogatói világszerte folytatják a zsidók elleni hadjáratukat

– áll a hírlevélben.

Ma zsidók vére folyik Ausztrália utcáin, mert a hitbuzgók eleget tettek felszólításunknak, miszerint hajtsanak végre támadásokat zsidó vallási fesztiválok és gyülekezések ellen

– áll még a szövegben.

A dzsihadista szervezet a Belgiumban élő bevándorlókat is arra buzdította, hogy hajtsanak végre támadásokat zsidók és keresztények ellen az év végi ünnepeken.

Miért kapcsolódik az Iszlám Állam az ausztráliai terrortámadás ügyéhez?

Az MTI tájékoztatása szerint az Iszlám Állam egy, a szervezettel kapcsolatba hozható internetes hírlevélben nyíltan dicsérte a sydney-i támadást, és saját támogatóinak tulajdonította az elkövetést, miközben további merényletekre buzdított más országokban is.