Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Komárom

Magyar áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak

13 perce
Magyar áldozata is van a Sydney egyik legismertebb partszakaszán elkövetett terrortámadásnak. A hanukai ünnepséget ért lövöldözésben egy Komáromhoz kötődő nő is meghalt. Az ausztráliai terrortámadásnak összesen 16 halálos áldozata van.
KomáromAusztráliaáldozatterrortámadás

Ahogy arról az Origo is beszámolt, vasárnap súlyos terrortámadás történt Ausztráliában: két fegyveres helyi idő szerint 18 óra 47 perckor tüzet nyitott a Sydney egyik legismertebb partszakaszán, a Bondi Beach közelében összegyűlt tömegre. A rendőrség megerősítette, hogy a támadást terrorcselekményként kezelik. Az ausztráliai terrortámadás 16 ember életét követelte.

ausztráliai terrortámadás, Mourners gather by floral tributes at the Bondi Pavillion in memory of the victims of a shooting at Bondi Beach, in Sydney on December 15, 2025. A father-and-son team toting long-barrelled guns shot and killed 15 people including a 10-year-old girl at Sydney's Bondi Beach on December 14, with authorities labelling it an antisemitic terrorist attack on a Jewish festival. (Photo by DAVID GRAY / AFP)
Gyászolók az ausztráliai terrortámadás helyszínén - Fotó: DAVID GRAY / AFP

A támadás célpontja a zsidó fényünnep, a hanuka alkalmából megrendezett ünnepség volt, amelyet egy, a tengerpart melletti parkban tartottak meg. A rendezvényen családok és gyerekek is részt vettek.

Időközben kiderült: a terrortámadásnak magyar áldozata is van. A Komáromi Zsidó Hitközség közösségi oldalán megrendítő bejegyzésben búcsúzott az elhunyttól. A poszt szerint az áldozat, Marika, rendszeresen járt Komáromba, az elmúlt években minden júniusban itt találkozott barátaival és ismerőseivel - vette észre a Bors.

Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, aki kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen esett a hanukai terrortámadás áldozatául

 – írták. 

Hozzátették: a közösség osztozik a család és a barátok fájdalmában, és az együtt töltött idő emlékét örökre megőrzik.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a támadás körülményeit, az elkövetők indítékát és kapcsolatait. Az ausztrál rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be a zsidó közösségi rendezvények környékén.

Orbán Viktor is üzent az ausztráliai terrortámadás után

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megszólalt a tragédia kapcsán, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy mélyen megrázta a Bondi Beachen történt támadás.

Elítéljük az antiszemitizmus ezen aljas tettét. Gondolataink és imáink az ausztráliai és a világ más részein élő zsidó közösséggel vannak hanuka idején

 – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

