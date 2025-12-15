Magyar áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak

Ahogy arról az Origo is beszámolt, vasárnap súlyos terrortámadás történt Ausztráliában: két fegyveres helyi idő szerint 18 óra 47 perckor tüzet nyitott a Sydney egyik legismertebb partszakaszán, a Bondi Beach közelében összegyűlt tömegre. A rendőrség megerősítette, hogy a támadást terrorcselekményként kezelik. Az ausztráliai terrortámadás 16 ember életét követelte.
A támadás célpontja a zsidó fényünnep, a hanuka alkalmából megrendezett ünnepség volt, amelyet egy, a tengerpart melletti parkban tartottak meg. A rendezvényen családok és gyerekek is részt vettek.
Időközben kiderült: a terrortámadásnak magyar áldozata is van. A Komáromi Zsidó Hitközség közösségi oldalán megrendítő bejegyzésben búcsúzott az elhunyttól. A poszt szerint az áldozat, Marika, rendszeresen járt Komáromba, az elmúlt években minden júniusban itt találkozott barátaival és ismerőseivel - vette észre a Bors.
Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, aki kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen esett a hanukai terrortámadás áldozatául
– írták.
Hozzátették: a közösség osztozik a család és a barátok fájdalmában, és az együtt töltött idő emlékét örökre megőrzik.
A hatóságok továbbra is vizsgálják a támadás körülményeit, az elkövetők indítékát és kapcsolatait. Az ausztrál rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be a zsidó közösségi rendezvények környékén.
Orbán Viktor is üzent az ausztráliai terrortámadás után
Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megszólalt a tragédia kapcsán, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy mélyen megrázta a Bondi Beachen történt támadás.
Elítéljük az antiszemitizmus ezen aljas tettét. Gondolataink és imáink az ausztráliai és a világ más részein élő zsidó közösséggel vannak hanuka idején
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.