Centiken múlt a tragédia: autó csapódott az üzletbe, videón a sokkoló pillanat

Erős videó terjed a közösségi és online média világában. A felvételen jól látható, ahogy egy autó becsapódik egy üzletbe. Az eset az Egyesült Államokban történt. A barkácsboltban történt balesetről készült videó gyorsan terjedni kezdett, mivel a tragédia hajszálon múlt. A hatóságok szerint a sofőr vélhetően összekeverte a gáz- és a fékpedált – számolt be az esetről az NBC Bay Area.

Autó tört be egy barkácsboltba Forrás: NBC Bay Area/printscreen

Videó rögzítette a becsapódás pillanatát

A nyilvánosságra került videófelvételen látszik, ahogy a jármű nagy sebességgel áttöri az üzlet kirakatát, majd az eladótérbe csapódik. A becsapódás pillanatában tűz is keletkezett, miközben az autó centiméterekkel kerülte el az egyik alkalmazottat.

Egy gyermek is nem sokkal korábban ott haladt el

A felvételek egyik legmegrázóbb részlete, hogy néhány másodperccel korábban egy gyermek sétált el pontosan azon a helyen, ahol később az autó betört a barkácsboltba.

Később kiderült, hogy a kislány az egyik dolgozó gyermeke volt.

Hajszálon múlt a tragédia

A videón, amin egy autó csapódik az üzletbe, egyértelműen látszik, mennyire kevésen múlt, hogy nem történt halálos kimenetelű baleset. Az üzlet tulajdonosa elmondta: ilyen közelségből még soha nem tapasztalta, mennyire veszélyes lehet egy hasonló incidens, és mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak az alkalmazottak.

A hatóságok tovább vizsgálják a körülményeket, de az eddigi információk szerint a sofőr hibája vezethetett a balesethez. Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen pillanatnyi tévedésnek.

