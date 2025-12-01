Hírlevél

autóbaleset

Idős sofőr okozott súlyos közlekedési balesetet

Kaliforniában egy késő esti incidens kavarta fel a helyiek nyugalmát. A hatósági jelentések szerint az autóbaleset egy 90 éves sofőrhöz köthető, akinek manővere teljesen megsemmisítette a népszerű kávézót.
A váratlan autóbaleset hálaadás éjjelén történt a San José melletti Los Gatos városában, ahol egy jármű nagy sebességgel rohant bele a Los Gatos Coffee Roasting Company épületébe. A kávézó zárva volt, így senki nem tartózkodott bent, az idős sofőrt azonban kórházba szállították. A helyiek szerint szerencse, hogy a baleset nem egy forgalmasabb napszakban történt - írja a New York Post.

a kaliforniai autóbalesetben egy 90 éves férfi rohant bele a kávézóba
A kaliforniai autóbalesetben egy 90 éves sofőr rohant bele a kávézóba - Illusztráció
Fotó: HOUIN / BSIP via AFP

Mi okozta az autóbalesetet?

A rendőrségi közlemény szerint felmerült az ittas vezetés gyanúja. A biztonsági kamerák felvételei azt mutatják, hogy a 90 éves sofőr nagy sebességgel haladt az utcán, mielőtt átszakította a kávézó üvegfalát. A vizsgálat jelenleg is tart, minden lehetséges tényezőt elemeznek.

Mi történt a 90 éves sofőrrel a baleset után?

A sofőrt a helyszínről stabil állapotban szállították kórházba. Személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, de a hatóságok szerint ő volt az autó egyetlen utasa. A rendőrség a baleset körülményein túl azt is vizsgálja, volt-e egészségügyi probléma a háttérben, amely hozzájárulhatott a tragikus ütközéshez.

