Az autóvezetési szokások változása előre jelzi a demenciát?

Egy friss, nagyszabású amerikai kutatás megállapította, hogy az autóvezetési szokások apró eltolódásai akár évekkel előre figyelmeztethetnek a kognitív hanyatlásra, hívja fel a figyelmet a focus.de. A tanulmány szerint az érintetteknél ritkul maga a vezetés, rövidebb utakra vállalkoznak, ragaszkodnak a jól ismert, „biztonságos” útvonalakhoz, illetve egy idő után már egyáltalán nem vezetnek sötétben.

Sok család legyintene, mondván „Csak óvatosabb lett” a szerettük, ám a kutatók úgy vélik, ez az egyik első jel, hogy valami nincs rendben.

298 idősebb sofőr autóvezetési szokásait figyelték 40 hónapig

A Washington University School of Medicine szakértői 298 olyan idős embert követtek nyomon több mint három éven át, akik rendszeresen vezettek, és a vizsgálat kezdetén még szellemileg egészségesek voltak – vagy csak enyhe, alig észrevehető kognitív problémákkal küzdöttek.

Az autókat GPS-adatgyűjtőkkel szerelték fel, amelyek rögzítettek mindent: útvonalakat, sebességet, indulási időpontot, fékezéseket, és azt is, ha valaki eltér a megszokott útvonalától. A résztvevőket közben rendszeresen memóriateszteknek és klinikai vizsgálatoknak is alávetették.

A vezetési minták alapján a szakértők 82 százalékos pontossággal meg tudták mondani, ki kezd enyhe kognitív romlást mutatni. Ha a GPS-adatokat az életkorral, genetikai adatokkal és teszteredményekkel kombinálták, az előrejelzés pontossága 87 százalékra ugrott. Önmagában az orvosi tesztek csak 76 százalékos pontosságot értek el.

A GPS-adatok segítségével sokkal pontosabban tudtuk megjósolni a kognitív problémák kialakulását, mint bármely hagyományos módszerrel

– fogalmazott a kutatás vezetője, Ganesh M. Babulal.

Ezek a legfontosabb korai jelek

A kutatók szerint minden családtagnak érdemes figyelnie, ha az idős hozzátartozónál az alábbiak jelennek meg: havonta kevesebb a megtett út, átlagosan akár a felére is csökkenhet a vezetési gyakoriság. Az éjszakai vezetés kerülése hirtelen és következetesen. Ragaszkodás ugyanahhoz az útvonalhoz, eltűnnek a spontán kerülők. Rövidebb utak, mintha a világ „összement” volna körülöttük.

A túl későn felismert kognitív zavarok a vezetésben már balesetveszéllyel járhatnak. A szakértők szerint a GPS-alapú megfigyelés segíthet időben észlelni a bajt, megelőzni a súlyos baleseteket, és hosszabb ideig megőrizni az idős sofőrök mobilitását, biztonságát.