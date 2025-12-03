Az autóvezetési szokások változása előre jelzi a demenciát?

Egy friss, nagyszabású amerikai kutatás megállapította, hogy az autóvezetési szokások apró eltolódásai akár évekkel előre figyelmeztethetnek a kognitív hanyatlásra, hívja fel a figyelmet a focus.de. A tanulmány szerint az érintetteknél ritkul maga a vezetés, rövidebb utakra vállalkoznak, ragaszkodnak a jól ismert, „biztonságos” útvonalakhoz, illetve egy idő után már egyáltalán nem vezetnek sötétben.
Sok család legyintene, mondván „Csak óvatosabb lett” a szerettük, ám a kutatók úgy vélik, ez az egyik első jel, hogy valami nincs rendben.
298 idősebb sofőr autóvezetési szokásait figyelték 40 hónapig
A Washington University School of Medicine szakértői 298 olyan idős embert követtek nyomon több mint három éven át, akik rendszeresen vezettek, és a vizsgálat kezdetén még szellemileg egészségesek voltak – vagy csak enyhe, alig észrevehető kognitív problémákkal küzdöttek.
Az autókat GPS-adatgyűjtőkkel szerelték fel, amelyek rögzítettek mindent: útvonalakat, sebességet, indulási időpontot, fékezéseket, és azt is, ha valaki eltér a megszokott útvonalától. A résztvevőket közben rendszeresen memóriateszteknek és klinikai vizsgálatoknak is alávetették.
A vezetési minták alapján a szakértők 82 százalékos pontossággal meg tudták mondani, ki kezd enyhe kognitív romlást mutatni. Ha a GPS-adatokat az életkorral, genetikai adatokkal és teszteredményekkel kombinálták, az előrejelzés pontossága 87 százalékra ugrott. Önmagában az orvosi tesztek csak 76 százalékos pontosságot értek el.
A GPS-adatok segítségével sokkal pontosabban tudtuk megjósolni a kognitív problémák kialakulását, mint bármely hagyományos módszerrel
– fogalmazott a kutatás vezetője, Ganesh M. Babulal.
Ezek a legfontosabb korai jelek
A kutatók szerint minden családtagnak érdemes figyelnie, ha az idős hozzátartozónál az alábbiak jelennek meg: havonta kevesebb a megtett út, átlagosan akár a felére is csökkenhet a vezetési gyakoriság. Az éjszakai vezetés kerülése hirtelen és következetesen. Ragaszkodás ugyanahhoz az útvonalhoz, eltűnnek a spontán kerülők. Rövidebb utak, mintha a világ „összement” volna körülöttük.
A túl későn felismert kognitív zavarok a vezetésben már balesetveszéllyel járhatnak. A szakértők szerint a GPS-alapú megfigyelés segíthet időben észlelni a bajt, megelőzni a súlyos baleseteket, és hosszabb ideig megőrizni az idős sofőrök mobilitását, biztonságát.
Így előzhető meg – vagy legalább lassítható a demencia
A szakértők több olyan tényezőt is megneveztek, amelyek csökkenthetik a demencia kockázatát: ilyen például a rendszeres hallásvizsgálat, a rendszeres testmozgás, a koleszterinszegény étrend, a fejsérülések elkerülése, illetve hosszan tartó depresszió esetén az orvosi segítség kérése. A kutatók szerint a megelőzésben minden apró lépés számít.
