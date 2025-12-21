Egy azonosítatlan ezüst henger követte a repülőt – élő adásban rögzítették a döbbenetes esetet

A magángépet vezető pilóta Rhode Island felett repült egy Piper Turbo Lance II típusú géppel, körülbelül 3500 láb magasságban, amikor észrevette az azonosítatlan tárgyat. A légiforgalmi irányítóknak döbbenten jelentette: „Úgy tűnik, egy helyben áll.” A kis, ezüstszínű tárgy a szárnyvégnél lebegett, rövid ideig együtt haladt a géppel, majd egyszerűen eltűnt a látómezőből. A pilóta hangsúlyozta: nem látott rajta sem szárnyakat, sem felfüggesztést, és kizárta, hogy hagyományos repülőeszköz lenne – idézte fel az esetet a Daily Mail.

Egy ezüstszínű, henger alakú azonosítatlan tárgy repült egy magángép mellett

UFO lehetett az azonosítatlan tárgy?

A légiforgalmi irányítás közölte: nincs más jelentés az adott légtérben, majd rákérdeztek, lehetett-e drón vagy ballon. A pilóta erre csak annyit mondott: az egész jelenség „egészen elképesztő”.

A rádióbeszélgetésbe más pilóták is bekapcsolódtak. Egyikük így reagált: „Én hinni akarok neki.” Az irányítás pedig féltréfásan odaszúrta: „Sok szerencsét az idegenekhez.”

Az esetről nem készült hivatalos FAA- vagy NTSB-jelentés, ami az ilyen azonosítatlan légi jelenségeknél nem szokatlan, ha nem jelentenek közvetlen veszélyt. A hangfelvételt a VASAviation nevű YouTube-csatorna tette közzé, amely rendszeresen publikál valós légiforgalmi irányítási beszélgetéseket. A videót több mint 14 ezren nézték meg, majd a napokban az X-en is felkapta a közösségi média.

A rejtély természetesen azonnal vitákat indított el. Egyesek szerint katonai technológia lehetett, mások szerint az UFO-téma kiváló fedősztori.

„UFO-kra fogni az egészet tökéletes álca” – írta egy felhasználó.

A szkeptikusabb magyarázatok sem maradtak el: több szakértő szerint időjárási ballon lehetett, amelynek hengeres műszerei a fényviszonyok miatt szokatlannak tűnhetnek, és képesek lebegni vagy lassan emelkedni.

Nemrég volt egy hasonló eset

Az eset különösen hátborzongató annak fényében, hogy nem ez az első ilyen beszámoló. Néhány hónapja egy tapasztalt amerikai vadászpilóta, Ryan Bodenheimer őrnagy számolt be arról, hogy egy tökéletes téglalap alakú UFO majdnem összeütközött az F-16-osával 30 ezer láb magasan.