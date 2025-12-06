Ezért fél ma a világ: Baba Vanga szerint 2026-ban elindulhat az emberiség végjátéka

Az új év közeledtével egyre többen tartanak attól, hogy 2026 több veszélyt tartogathat, mint amennyit szeretnénk — különösen Baba Vanga jóslatai alapján. A vak bolgár jósnő 1996-os halála előtt állítólag több ezer próféciát hagyott hátra egészen 5079-ig, és ezek között található az a jóslat is, amelyet most sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan elérkezünk egy kritikus fordulóponthoz – írja DailyStar.

Baba Vanga 2026-ra vonatkozó figyelmeztetése újra a középpontba került, és sokak szerint most válik igazán érthetővé. Fotó: Shutterstock /

A modern értelmezések szerint a jövő év olyan témákat hozhat felszínre, mint a földönkívüli kapcsolatfelvétel 2026-ban, a globális konfliktus kitörése vagy a technológiai túlterhelés veszélye, amelyek egyre nagyobb aggodalmat keltenek a bizonytalan nemzetközi helyzetben.

Korábban a jósnőt több történelmi eseménnyel is összekapcsolták, például a 9/11 terrortámadással, a csernobili tragédiával, Barack Obama megválasztásával vagy a Szovjetunió széthullásával. Ezek a kapcsolások tovább növelik a próféciák körüli érdeklődést és félelmet.

Földönkívüliek érkezhetnek 2026-ban – állította Baba Vanga

Online fórumok szerint a jósnő egyik 2026-os jóslata arról szól, hogy az emberiség végre közvetlen kapcsolatot létesít egy idegen civilizációval. A legenda úgy tartja, egy hatalmas űrhajó jelenhet meg egy globálisan követett sportesemény idején, ami sokkolná az egész világot. Emellett arra is utalt, hogy az emberiség más bolygók — köztük a Vénusz — felé is jelentősebb lépéseket tehet.

Globális konfliktus és a technológiai túlterhelés éve jöhet

A legijesztőbb jóslatok azonban nem a földönkívüliekről szólnak. A modern értelmezések szerint Baba Vanga 2026-ra egy olyan időszakot látott, amikor a világ ráébred, hogy „túl messzire mentünk” a technológiai fejlesztésekben. Sokan ezt a mesterséges intelligencia rohamos terjedésére, a globális kiberfenyegetésekre és a társadalmi feszültségek növekedésére értelmezik.

Egyes elemzők szerint a jóslat akár egy harmadik világháború lehetőségét is felvetheti — különösen annak fényében, hogy az utóbbi hónapokban fokozódnak a nemzetközi konfliktusok, és Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy „Európa háborúja elkerülhetetlen”.