Ezért fél ma a világ: Baba Vanga szerint 2026-ban elindulhat az emberiség végjátéka

Az új év közeledtével egyre többen tartanak attól, hogy 2026 több veszélyt tartogathat, mint amennyit szeretnénk — különösen Baba Vanga jóslatai alapján. A vak bolgár jósnő 1996-os halála előtt állítólag több ezer próféciát hagyott hátra egészen 5079-ig, és ezek között található az a jóslat is, amelyet most sokan úgy értelmeznek, hogy hamarosan elérkezünk egy kritikus fordulóponthoz – írja DailyStar.
A modern értelmezések szerint a jövő év olyan témákat hozhat felszínre, mint a földönkívüli kapcsolatfelvétel 2026-ban, a globális konfliktus kitörése vagy a technológiai túlterhelés veszélye, amelyek egyre nagyobb aggodalmat keltenek a bizonytalan nemzetközi helyzetben.
Korábban a jósnőt több történelmi eseménnyel is összekapcsolták, például a 9/11 terrortámadással, a csernobili tragédiával, Barack Obama megválasztásával vagy a Szovjetunió széthullásával. Ezek a kapcsolások tovább növelik a próféciák körüli érdeklődést és félelmet.
Földönkívüliek érkezhetnek 2026-ban – állította Baba Vanga
Online fórumok szerint a jósnő egyik 2026-os jóslata arról szól, hogy az emberiség végre közvetlen kapcsolatot létesít egy idegen civilizációval. A legenda úgy tartja, egy hatalmas űrhajó jelenhet meg egy globálisan követett sportesemény idején, ami sokkolná az egész világot. Emellett arra is utalt, hogy az emberiség más bolygók — köztük a Vénusz — felé is jelentősebb lépéseket tehet.
Globális konfliktus és a technológiai túlterhelés éve jöhet
A legijesztőbb jóslatok azonban nem a földönkívüliekről szólnak. A modern értelmezések szerint Baba Vanga 2026-ra egy olyan időszakot látott, amikor a világ ráébred, hogy „túl messzire mentünk” a technológiai fejlesztésekben. Sokan ezt a mesterséges intelligencia rohamos terjedésére, a globális kiberfenyegetésekre és a társadalmi feszültségek növekedésére értelmezik.
Egyes elemzők szerint a jóslat akár egy harmadik világháború lehetőségét is felvetheti — különösen annak fényében, hogy az utóbbi hónapokban fokozódnak a nemzetközi konfliktusok, és Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy „Európa háborúja elkerülhetetlen”.
Pozitívumként ugyanakkor a jósnő nem tett utalást nukleáris fegyverekre vagy tömegpusztító eszközökre.
Tudományos áttörések és „telepatikus korszak”
A futurisztikus jóslatok között szerepel az is, hogy az emberek a technológia segítségével telepatikus kommunikációra tehetnek szert. Ezzel párhuzamosan az orvostudomány olyan áttörést érhet el, hogy laboratóriumban növesztett emberi szervek válhatnak mindennapossá, ami akár 120 évre emelheti a várható élettartamot.
