baleset

Lezuhant a cseh turistákat mentő helikopter a Kilimandzsárón, öten meghaltak

Tragédia történt Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsárón lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter. A balesetben a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette.
Szörnyű baleset történt szerdán a Kilimandzsáró déli lejtőjén, a Barafu-tábor és a Kibo menedékház közötti gleccseres terepen, több mint 4000 méter magasságban.

Kenya, Amboseli national park, african elephant (Loxodonta africana), troop in front of Mount Kilimandjaro (Photo by DENIS-HUOT Michel & Christine / / hemis.fr / Hemis via AFP), baleset
A balesetben két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét a Kilimandzsárónál
Fotó: DENIS-HUOT MICHEL & CHRISTINE / hemis.fr

Lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter a Kilimandzsárón. Simon Maigwa, Kilimandzsáró régió rendőrfőnöke elmondta: a helikopter a hegyen tartózkodó beteg turisták kimentésében vett részt. 

A rendőrség tájékoztatása szerint két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét. 

A légügyi hatóság közlése szerint a balesetet szenvedett Airbus H125 típusú helikopter egy tanzániai tulajdonú vállalaté volt, amely mentéseket is végez – közölte csütörtökön az MTI a Tanzániai Légügyi Hatóságra hivatkozva.

Ritkán történik légi baleset

A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra; a légügyi hatóság a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatot indított az ügyben. 

Az 5895 méter magas Kilimandzsáró Észak-Tanzániában, a kenyai határ közelében található, és évente több ezer turistát vonz. 

Bár a terep gyakorlott hegymászók számára nem számít különösen nehéznek, a magaslati betegség gyakran okoz problémát. A hatóságok szerint légi balesetek ritkán fordulnak elő a térségben; legutóbb 2008-ban történt hasonló eset, amikor helikopterszerencsétlenségben négy ember vesztette életét.

 

