Két turistahajó ütközött – sokkoló fotón a halálos tragédia

Sajnos, megelevenedett Agatha Christie-krimije, halálos kimenetelű hajóbaleset történt vasárnap este a Níluson, Luxor közelében.

A nagy hajóforgalom miatt előfordulnak balesetek a Níluson

Fotó: Twitter

Két folyami hajó, a River Beau Rivage és az Opera véletlenül összeütközött, amikor ellentétes irányban haladtak. Az ütközés következtében négy kabin teljesen megsemmisült, és több utas a fedélzetről a vízbe esett.

A balesetnek sajnos halálos áldozat is volt.

A 47 éves olasz tanárnő, Denise Ruggeri épp a kabinjában volt, és az ütközés során elesett, és súlyos tüdősérüléseket szenvedett. Kritikus állapotban szállították a közeli esnai kórházba, ahol az intenzív osztályra került, ám röviddel később életét vesztette – írja a Mirror.

A baleset körülményeit még vizsgálják

A helyi média beszámolói szerint az ütközés ereje sokkolta az utasokat és a személyzetet is. Az Egyiptomi Folyami Közlekedési Hatóság közlése alapján a balesetet egy hirtelen, éles manőver okozta, amely megsértette a hajózási szabályokat és az elsőbbségi jogot. A hatóságok szerint ezt a manővert a Royal Beau Rivage hajtotta végre.

A súlyos baleset után a Royal Beau Rivage kapitányának hajózási engedélyét felfüggesztették, és az egyiptomi ügyészség hivatalos vizsgálatot indított a baleset körülményeinek feltárására. Más áldozatról nincs információ.

A Níluson közlekedő hajók népszerűek a turisták körében, különösen Luxor térségében, a Királyok völgyénél, ahol az ókori emlékek miatt évente százezrek fordulnak meg. A mostani tragédia ismét ráirányította a figyelmet a folyami közlekedés biztonságára és a szabályok szigorú betartásának fontosságára.

A Níluson - ahogy arról az Origo is beszámolt - nem egész két hónapja történt komoly hajóbaleset. Egy luxushajós kirándulás borult tragikus fordulatba Egyiptomban: tűz ütött ki a fedélzeten. A Nílus egyik népszerű útvonalán haladó turistahajóról több mint 200 kétségbeesett utast kellett sürgősen kimenteni, miután a lángok elöntötték a kabinokat.