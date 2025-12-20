Összeütközött két vonat, hatalmas a pánik és sok a sérült

A New Jersey Transit szóvivője szerint a baleset kisebb kisiklással is járt, és legalább 17 ember megsérült. A hatóságok közlése szerint a sérülések nem életveszélyesek, de több utast kórházba kellett szállítani, számolt be a newjersey.news12.com.
Egyelőre nem tudják, mi áll a baleset hátterében
A baleset oka egyelőre ismeretlen, a New Jersey Transit rendőrsége már megkezdte a vizsgálatot. A helyszínre érkezett Kris Kolluri, az NJ Transit vezérigazgatója, valamint a vállalat több vezetője is, ami jelzi az eset súlyosságát. A drámai fejlemények itt nem értek véget: az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületének (NTSB) szakértőit is várják, akik bekapcsolódnak az okok feltárásába.
A baleset következtében teljesen leállt a vasúti közlekedés a Montclair Heights és Bay Street közötti szakaszon, mindkét irányban. Az NJ Transit ideiglenes megoldásként buszokon engedi utazni a vasúti jeggyel és bérlettel rendelkezőket.
Elsődleges célunk utasaink, munkatársaink és az elsősegélynyújtók biztonsága
– írta az NJ Transit egy X-en közzétett bejegyzésben.
A hatóságok arra kérik az utasokat, hogy kövessék az NJ Transit hivatalos oldalát, ahol folyamatosan frissítik az alternatív közlekedési lehetőségeket.
