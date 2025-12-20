Összeütközött két vonat, hatalmas a pánik és sok a sérült

A New Jersey Transit szóvivője szerint a baleset kisebb kisiklással is járt, és legalább 17 ember megsérült. A hatóságok közlése szerint a sérülések nem életveszélyesek, de több utast kórházba kellett szállítani, számolt be a newjersey.news12.com.

A baleset során két vonat ütközött össze, sok a sérült, de szerencsére senki sem halt meg

Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook (illusztráció)

Egyelőre nem tudják, mi áll a baleset hátterében

A baleset oka egyelőre ismeretlen, a New Jersey Transit rendőrsége már megkezdte a vizsgálatot. A helyszínre érkezett Kris Kolluri, az NJ Transit vezérigazgatója, valamint a vállalat több vezetője is, ami jelzi az eset súlyosságát. A drámai fejlemények itt nem értek véget: az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületének (NTSB) szakértőit is várják, akik bekapcsolódnak az okok feltárásába.

A baleset következtében teljesen leállt a vasúti közlekedés a Montclair Heights és Bay Street közötti szakaszon, mindkét irányban. Az NJ Transit ideiglenes megoldásként buszokon engedi utazni a vasúti jeggyel és bérlettel rendelkezőket.

Elsődleges célunk utasaink, munkatársaink és az elsősegélynyújtók biztonsága

– írta az NJ Transit egy X-en közzétett bejegyzésben.

A hatóságok arra kérik az utasokat, hogy kövessék az NJ Transit hivatalos oldalát, ahol folyamatosan frissítik az alternatív közlekedési lehetőségeket.

🚨🇺🇸 BREAKING — 17 people were injured after two NJ Transit trains made contact and derailed Friday night on the Montclair-Boonton Line near Bay Street in Montclair, New Jersey, officials say; all injuries are non-life-threatening, rail service has been suspended, and… pic.twitter.com/0BbKsAl05d — GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) December 20, 2025

