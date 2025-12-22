Majdnem összejött a tragédia – Ryanair-gép ütközött egy teherautóval

Kisebb baleset történt hétfőn délelőtt 10 óra után az Edinburgh Airporton, miközben a Ryanair egyik repülőgépe a portugáliai Fáróba készült felszállni.

A skóciai balesetben senki sem sérült meg a Ryanair-gépen

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A gép már a gurulóúton haladt, amikor összeütközött egy üzemanyag-szállító teherautóval – a repülőgép szárnya ütközött neki a teherautó vezetőfülkéjének. A hatóságok jelentése szerint tűz nem keletkezett és senki nem sérült meg az ütközés során, de azért nagy volt a riadalom.

A szemtanúk ijedtségről számoltak be, bár a személyzet nyugalmat próbált sugározni. A The Sunnak nyilatkozó egyik utas elmondta, hogy a helyzet rémisztő volt, de szerencsére a gép nem haladt nagy sebességgel az ütközés pillanatában.

Mindenesetre sokan attól tartottak, hogy a repülő vagy az autó berobbanhat - írja a The Sun.

Több tűzoltó ment a baleset helyszínére

Az Edinburgh-i reptér szóvivője elismerte, hogy baleset történt, ugyanakkor határozottan tagadta, hogy lángok vagy tűz keletkezett volna, illetve azt, hogy a repülőtér forgalmát bármilyen módon befolyásolta volna.

A Scottish Fire and Rescue Service több tűzoltóautót és speciális járműveket küldött a helyszínre, azonban a tényleges beavatkozást végül csak egy egység végezte el, mivel nem volt szükség további segítségre.

A Ryanair járat utasai később – két órával az eredeti indulási idő után –, délután negyed 1 körül egy másik géppel elindultak Fároba.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy az ír fapados légitársaság több európai útvonalát leállítja, illetve csökkenti a kapacitását. A Ryanair döntésének hátterében elsősorban az áll, hogy több repülőtéren jelentősen megnövekedtek a díjak és illetékek.