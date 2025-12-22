Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Meghalt Chris Rea

Tragédia

Családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

baleset

Majdnem összejött a tragédia – Ryanair-gép ütközött egy teherautóval

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Edinburghból Portugália felé tartott az a Ryanair-járat, amely ütközött egy üzemanyag-szállító teherautóval a skóciai repülőtéren hétfő reggel, amikor a gép a kifutópálya felé gurult. A súlyosabb sérülések nélkül végződő baleset után az utasokat leszállították, majd egy másik géppel folytathatták útjukat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetrepülőgépedinburgh airportreptérryanair

Kisebb baleset történt hétfőn délelőtt 10 óra után az Edinburgh Airporton, miközben a Ryanair egyik repülőgépe a portugáliai Fáróba készült felszállni.

Ryanair plane is seen at London Gatwick Airport in Crawley, Great Britain on July 11, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP), baleset
A skóciai balesetben senki sem sérült meg a Ryanair-gépen
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A gép már a gurulóúton haladt, amikor összeütközött egy üzemanyag-szállító teherautóval – a repülőgép szárnya ütközött neki a teherautó vezetőfülkéjének. A hatóságok jelentése szerint tűz nem keletkezett és senki nem sérült meg az ütközés során, de azért nagy volt a riadalom. 

A szemtanúk ijedtségről számoltak be, bár a személyzet nyugalmat próbált sugározni. A The Sunnak nyilatkozó egyik utas elmondta, hogy a helyzet rémisztő volt, de szerencsére a gép nem haladt nagy sebességgel az ütközés pillanatában. 

Mindenesetre sokan attól tartottak, hogy a repülő vagy az autó berobbanhat - írja a The Sun.

Több tűzoltó ment a baleset helyszínére

Az Edinburgh-i reptér szóvivője elismerte, hogy baleset történt, ugyanakkor határozottan tagadta, hogy lángok vagy tűz keletkezett volna, illetve azt, hogy a repülőtér forgalmát bármilyen módon befolyásolta volna. 

A Scottish Fire and Rescue Service több tűzoltóautót és speciális járműveket küldött a helyszínre, azonban a tényleges beavatkozást végül csak egy egység végezte el, mivel nem volt szükség további segítségre. 

A Ryanair járat utasai később – két órával az eredeti indulási idő után –, délután negyed 1 körül egy másik géppel elindultak Fároba.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy az ír fapados légitársaság több európai útvonalát leállítja, illetve csökkenti a kapacitását. A Ryanair döntésének hátterében elsősorban az áll, hogy több repülőtéren jelentősen megnövekedtek a díjak és illetékek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!