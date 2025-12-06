Tragédiával végződött az őrül belvárosi rally:150-nel gázoltak el két nőt

Az egyik 455 lóerős autó 150 kilométer/órával csapódott bele a benzinkútról kihajtó Fordba, amiben a két nő utazott. A hatalmas ütés következtében a Ford 20 métert csúszott, majd egy fának csapódott. A másik sofőr is hasonló tempóval száguldott mögötte, így közvetve ő is részese lett a halálos balesetnek – írja a Bild.

A baleset során 150 kilométer/órás sebességgel csapódtak a lányok autójába.

Fotó: Unsplash

Mi történt pontosan a végzetes baleset során?

A másik autó sofőrje először elmenekült, majd később álruhában tért vissza a helyszínre, mintha semmi köze nem lenne a tragédiához. A férfi még át is öltözött, hogy megtévessze a rendőröket, majd később a gyászolók közé állt a mecset előtt és bámészkodott. A nyomozás során kiderült, hogy

velük utazott egyikük unokatestvére is, akinek az volt a feladata, hogy kamerázza a versenyt.

A szakértők szerint a sofőr a becsapódás előtti 3,5 másodpercben teljes erővel nyomta a gázpedált. Az is kiderült, hogy egyiküknek már volt dolga a hatóságokkal, korábban cserbenhagyás és rendőrök elleni erőszak miatt ítélték el. A vádirat szerint a két fiatal nőt aljas indokból és közveszélyes módon ölték meg. A három férfi nem tett vallomást, de ha bűnösnek találják őket, akár életfogytiglant is kaphatnak.

Budapesti illegális street-rallyk

Egy soroksári parkolóban január végén több mint 20 rendőrautó és rendőr vonult ki, miután illegális gyorsulási versenyeket és driftelést szerveztek. A hatóság 190 embert igazoltatatott, 101-et alkoholtesztnek vetett alá — ittasság nem merült fel, de egy személyt kábítószer birtoklása miatt előállítottak, és több autót is szabálytalanság miatt megbírságoltak. A fővárosban továbbra is folyamatos veszélyt jelentenek a tuningolt autók és az illegális street-versenyek, amit a rendőrség rendszeres razziákkal próbál visszaszorítani.

Bedrogozva versenyeztek az Üllőin

Néhány éve az Úllői úton versenyzett két autó egymással, az egyik sofőr – akit később drog hatása alatt állónak tartottak – a szembejövő sávon próbált előzni, de elvesztette az irányítást az autó felett, nekicsapódott az előzött autónak és a padkának, végül az út melletti domboldalon állt meg, a másik autós pedig elmenekült. A baleset után a drogosnak állítólag remegve sikerült kiszállnia, a rendőrség eljárást indított.