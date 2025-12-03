Milliókat érintő projekt omlott össze Balin - óriási a felháborodás

A Bali szigetén található Kelingking Beach látványos sziklafalára tervezett üvegfelvonó hosszú ideje aggasztotta a helyi közösséget és a környezetvédelmi szakembereket. A projekt egy közel 182 méteres liftakna felhúzását célozta, amely a turisták számára kínált volna könnyebb lejutást a meredek partra. A kezdetektől kifogásolt beruházásra végül a kormányzó tett pontot, miután vizsgálatok sorozata tárta fel az engedélyezés hiányosságait és a partvonalat fenyegető súlyos kockázatokat - írja a Global Construction Review.

A Bali szikláin tervezett üvegfelvonó munkálatai a kormány döntése után leálltak

Fotó: PHILIPPE ROYER / ONLY WORLD

Miért tiltotta be a Bali kormánya az üveglift projektet?

A kormányzó szerint a projekt sértette a térségi tervezési szabályokat, veszélyeztette a partvonal stabilitását, és olyan beavatkozást jelentett volna, amely jelentősen megváltoztatja Nusa Penida eredeti tájképét. A hatóságok ezért a teljes beruházás leállításáról és a már megépített elemek lebontásáról döntöttek.

Milyen környezeti kockázatokat jelentett az üvegfelvonó?

A szakértők legfőbb aggodalma az volt, hogy a sziklafal karsztos szerkezete rendkívül sérülékeny, így egy több mint 180 méter magas liftakna komoly omlásveszélyt okozhat. Emellett a nagy méretű alapozási munkák a part természetes állapotának visszafordíthatatlan károsodásával fenyegettek.

Kik finanszírozták az üvegfelvonó építését?

A projektet a PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group valósította meg, amelyet külföldi, elsősorban kínai befektetők támogattak. A finanszírozási szerkezet átláthatósága szintén felvetett kérdéseket a helyi döntéshozókban.

Miért szabálytalan az üveglift projekt engedélye Balin?

Az engedélyt a központi kormány Online Single Submission rendszere automatikusan adta ki, anélkül hogy a dokumentumok teljes körű validálása megtörtént volna.

A vizsgálat kimutatta, hogy az engedély valójában csupán a jegypénztár épületére terjedt ki, az üvegfelvonó szerkezetére azonban nem.

