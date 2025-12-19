Halálos vírusra bukkantak – drónok leplezték le a titkot

A drónokra szerelt speciális eszközök fertőző vírust azonosítottak, amelyet már korábban is összefüggésbe hoztak tömeges bálna- és delfinpusztulásokkal. A kutatás során igazolták, hogy a cetacean morbillivírus, ami egy rendkívül fertőző és gyakran halálos betegség, már az északi sarkkörön túl is jelen van. Ez az első alkalom, hogy ezt a vírust ilyen északi vizekben kimutatták. A kórokozó könnyen terjed bálnák, delfinek, és disznódelfinek között is, ráadásul fajok között is képes átugrani, és akár egész óceánokat átszelve pusztítani, hívta fel a figyelmet a BBC.

A bálnák leheletéből mutatták ki a gyilkos vírust

Fotó: Unsplash

A bálnák leheletébe reptették a drónokat

A tudósok drónokra erősített steril petri csészékkel repültek át a felszínre bukkanó bálnák kilélegzett permetén. A módszer forradalmi, mert nem zavarja az állatokat, nem okoz stresszt, mégis pontos képet ad az egészségi állapotukról.

Ez valódi mérföldkő a bálnák egészségének megfigyelésében

– mondta Terry Dawson professzor, a londoni King’s College kutatója. Szerinte így élő, szabadon mozgó bálnákból lehet mintát venni káros hatások nélkül.

A kutatásban brit és norvég egyetemek szakemberei vettek részt, akik szerint a módszer lehetőséget ad arra, hogy már a járványok kitörése előtt észleljék a veszélyt.

A következő évek kulcskérdése az lesz, az éghajlatváltozás és az új betegségek együtt hogyan hatnak a bálnák egészségére

– figyelmeztetett Helena Costa norvég kutató.

A tanulmány a BMC Veterinary Research tudományos folyóiratban jelent meg, de üzenete egyértelmű: valami nagyon nincs rendben az óceánok mélyén – és ezt most már a bálnák lehelete is elárulja.

