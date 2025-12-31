Újabb aranylopás Németországban – belső ember lehet a tettes?

A bankrablás gyanúja 2025. december 17-én, a németországi Bonn belvárosában, a Friedensplatzon található Sparkasse-fiókban merült fel, miután kiderült, hogy két széf rekeszéből nagy mennyiségű arany hiányzik. A hatóságok szerint a feltételezett elkövető egy banki alkalmazott, aki jogosulatlanul juthatott hozzá az értékes tartalomhoz – számol be a Bild.

Jelentős mennyiségű arany tűnt el a bankrablás során

Fotó: Pixabay / Pexels

Arany tűnt el a széfekből

A német sajtóértesülések szerint a Sparkasse Köln/Bonn is megerősítette, hogy belső biztonsági incidens történt a bonni fiókban. Két széfrekesz érintett, ahonnan jelentős mennyiségű nemesfém tűnt el.

A bank azonnal értesítette a hatóságokat, és belső vizsgálatot indított az ügy tisztázására.

Bankrablásgyanú: alkalmazott a középpontban

A rendőrség hivatalosan is nyomozást indított, és megerősítette, hogy

egy banki dolgozó ellen folyik az eljárás.

A gyanú szerint az érintett személy jogosulatlanul szerzett hozzáférést a széfekhez, majd eltulajdonította a bennük lévő aranyat. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről.

A bank egyeztet az ügyfelekkel

A Sparkasse közlése szerint folyamatos kapcsolatban állnak az érintett ügyfelekkel, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a történteket mielőbb tisztázzák.

Az eset azért is keltett különös figyelmet, mert néhány héttel korábban már történt egy látványos aranylopás Gelsenkirchenben, így a német közvélemény érzékenyen reagál az újabb banki botrányra.

