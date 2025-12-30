Filmbe illő technikával rabolták ki egy bank trezorját

A bankrablás során ismeretlen elkövetők egy nagy teljesítményű fúróval lyukat vájtak egy takarékpénztár páncéltermének vastag falán Gelsenkirchen városában. Miután bejutottak, sorra feltörték a széfeket, majd zsákmányukkal együtt eltűntek – írja a Bild.

Bankrablás Gelsenkirchenben — a tettesek ezen az ajtón keresztül jutottak be a parkolóházból a Sparkasse bank páncélterméhez. Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Bankrablás profi módszerekkel — ipari fúró, vízhűtés és tudatos időzítés

A hatóságokat egy hajnali, 3:58-kor beérkező riasztás értesítette. A tűzoltósághoz befutó jelzés alapján indult meg a rendőri intézkedés. A feltételezések szerint a fúrás közben keletkező por aktiválta a tűzjelző rendszert, ami végül leleplezte az akciót.

A nyomozók szerint a bankrablás nem amatőrök műve volt. A használt fúrószár speciális ipari eszköz lehetett, amelyhez komoly műszaki tudás szükséges.

Információk szerint a tettesek vízzel hűtötték a fúrót, hogy minimalizálják a hőt és a port. Az időzítés sem volt véletlen: az ünnepek alatt a bankfiók napokig zárva tartott.

Az eddigi adatok alapján az elkövetők egy közeli parkolóházon keresztül jutottak be az épületbe, majd ugyanazon az útvonalon távoztak. A rendőrség szerint föld alatti átjárók kötik össze a parkolót a bankkal, így a menekülés észrevétlen maradhatott. A szökéshez használt jármű feltehetően az alagsorban várakozott.

A helyszínelés jelenleg is tart, a rendőrök egy irodában rögzítik a nyomokat, ahonnan a páncélterembe fúrtak át.

A bankrablás során okozott kár és az eltulajdonított összeg pontos mértéke egyelőre nem ismert, ezt csak az alapos vizsgálat lezárása után tudják megállapítani.

