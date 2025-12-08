Alekszej Zsuravljov szerint a békemegállapodás kérdését valójában nem is Kijev, hanem Washington felé kellene feltenni, mert Moszkva, úgy fogalmazott, a konfliktus gyökereit az orosz-amerikai viszony mély ellentéteiben látja. A politikus narratívája szerint az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij legitimitása már rég problémás, így Oroszország számára nem jelent gyakorlati kérdést, ki írja alá a dokumentumot - írja a Gazeta.

Békemegállapodás kérdése: a Duma szerint a békemegállapodás Washingtonnal köthető

Fotó: AFP

Zsuravljov kijelentette: „Nem számít, ki írja alá a kapitulációt; 1945-ben sem Hitler tette. A lényeg, hogy a feltételek megfeleljenek Oroszország érdekeinek.” Szerinte a kijevi hatalom „kártyavára” gyorsan omlik össze, miközben a nyugati szövetségesek is ezt a folyamatot gyorsítják.

„A valódi tárgyalópartner Washington”

A diplomatából lett politikus, Rodion Miroshnyik szintén azt hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök legitimitásának megkérdőjelezése akár a tárgyalások külön napirendi pontja is lehet. Miroshnyik szerint a békemegállapodást akár a Verhovna Rada elnöke is aláírhatja, mivel a parlament „megtartotta intézményi érvényességét”.

Zsuravljov azonban tovább ment: szerinte a konfliktus nem Kijev és Moszkva között indult, hanem Moszkva és Washington között. Úgy véli, hogy „minden globális ellentmondás, amely a hidegháborút és a mostani művelet kirobbanását eredményezte, az orosz-amerikai kapcsolatokban gyökerezik”. Ezért a békemegállapodás szerinte „csak akkor lehet valódi és tartós”, ha azt az Egyesült Államokkal kötik meg.