Donald Trump olyat odapörkölt Zelenszkijnek, hogy csak úgy sistereg

A békemegállapodás körül kialakult diplomáciai mozgás új lendületet kapott, ám Donald Trump vasárnapi nyilatkozata szerint nem biztos, hogy Zelenszkij készen áll a dokumentum elfogadására. Az elnök újságírói kérdésre reagálva azt mondta: csalódott, hogy az ukrán államfő „még néhány órával ezelőtt sem olvasta el a javaslatot”, miközben szerinte „az ukrán delegáció tagjai kedvelik, Oroszország pedig rendben lévőnek tartja" - írja a The Hill.

Trump: Zelenszkij nem biztos, hogy elfogadja a békemegállapodás tervét Fotó: TOM BRENNER / AFP

Zelenszkij szerint haladnak a tárgyalások

A floridai egyeztetéseken Jared Kushner, Steve Witkoff, valamint az ukrán fél részéről Rusztem Umerov és Andrij Hnatov vett részt. Zelenszkij a találkozót „hosszú és érdemi” megbeszélésként jellemezte, és hangsúlyozta, hogy kormányzata továbbra is „jóhiszeműen dolgozik az amerikai féllel a tartós béke eléréséért”.

Azt írta: olyan megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre vetnének véget a vérontásnak, akadályoznák meg egy újabb orosz támadás esélyét, és biztosítanák, hogy Moszkva ezúttal betartsa vállalásait. Hozzátette: a tárgyalások egy része telefonon nem folytatható, ezért a felek szoros, személyes egyeztetéseket folytatnak.

Zelenszkij megköszönte Trump „intenzív tárgyalási megközelítését”, és jelezte, hogy minden lépésnek működőképesnek kell lennie – a biztonsági garanciáktól kezdve az újjáépítésig.