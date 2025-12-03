Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

Oroszország nem hajlandó engedni az amerikai elnök, Donald Trump ukrajnai béketerve három kulcspontjában, mert ezeket Moszkva létfontosságúnak tartja – jelentette az NBC News bennfentes forrásokra hivatkozva.
Moszkva vörös vonalai: miért nem enged Oroszország a béketerv három pontjában?
A névtelenséget kérő informátor szerint Oroszországnak van három „alappillére”, amelyekben nincs mozgástér:
- Az ukrán fegyveres erők kivonása Donbasszból
- Az ukrán hadsereg létszámkorlátozása
- Az új orosz régiók amerikai és európai elismerése
A forrás hozzátette: Moszkva más, másodlagos kérdésekben kész rugalmas lenni, ilyen például
a befagyasztott orosz vagyon jövője.
December 2-án Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ült az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel a Kremlben. A csaknem ötórás tárgyaláson – ahogy Putyin nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója, Jurij Usakov jelezte – több béketerv-változat is terítékre került.
Usakov elárulta, hogy a Trump-féle eredeti, 28 pontos javaslat mellett Moszkva további négy dokumentumot is kézhez kapott. A felek a területi kérdést is megvitatták, de egyelőre nincs kompromisszum. Több pont az amerikai tervben Moszkva számára elfogadhatatlan.
December 3-án Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta: Putyin nem utasította el a béketervet. Mint mondta, bizonyos pontokat Oroszország elfogadhatónak tartott, másokat nem, de ez a normális alkudozási folyamat része. Moszkva kész addig egyeztetni Washingtonnal, ameddig szükséges.
Putyin korábban egyértelművé tette, hogy a területek nemzetközi elismerése – különösen a Krímé és Donbasszé – a lehetséges megállapodás alfája és ómegája. Ha ezek orosz szuverenitás alá tartoznak, az ellenük irányuló bármilyen katonai lépés Oroszország elleni támadásnak minősülne – hangsúlyozta.
Az orosz elnök ismét kijelentette, hogy Ukrajna NATO-tagsága szóba sem jöhet, mert az Oroszország érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyná. Hozzátette:
az ukrán csapatok vagy önként elhagyják az általuk megszállt területeket, vagy erre az orosz hadsereg fogja rákényszeríteni őket.
Közben amerikai és európai sajtóban kiszivárgott értesülések szerint Washington akár a Krím és az új régiók elismerésére is hajlana. A Telegraph szerint az USA ezt vállalná, még akkor is, ha az európai szövetségeseknek ez nem tetszik.
Az EU viszont élesen reagált: az Európai Parlament kimondta, hogy soha nem fogja jogilag elismerni az új orosz régiókat, és felszólította Moszkvát, hogy mondjon le „területi igényeiről”.
Katonai elemzők szerint az ukrán hadsereg létszámkorlátozása valószínűleg magától is bekövetkezik. A Defense Priorities kutatóintézet szakértője, Jennifer Kavana szerint Európa nem képes finanszírozni egy ilyen méretű hadsereget, Ukrajna népesedési válsága pedig amúgy is lehetetlenné teszi a jelenlegi állomány fenntartását. Szerinte az ukrán hadsereg méretére vonatkozó plafon inkább tehermentesítené Kijevet, és lehetővé tenné, hogy más területekre csoportosítsák át az erőforrásokat.