Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

Oroszország nem hajlandó engedni az amerikai elnök, Donald Trump ukrajnai béketerve három kulcspontjában, mert ezeket Moszkva létfontosságúnak tartja – jelentette az NBC News bennfentes forrásokra hivatkozva.

Moszkva vörös vonalai: miért nem enged Oroszország a béketerv három pontjában?

A névtelenséget kérő informátor szerint Oroszországnak van három „alappillére”, amelyekben nincs mozgástér:

Az ukrán fegyveres erők kivonása Donbasszból Az ukrán hadsereg létszámkorlátozása Az új orosz régiók amerikai és európai elismerése

A forrás hozzátette: Moszkva más, másodlagos kérdésekben kész rugalmas lenni, ilyen például

a befagyasztott orosz vagyon jövője.

December 2-án Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ült az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoffal, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel a Kremlben. A csaknem ötórás tárgyaláson – ahogy Putyin nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója, Jurij Usakov jelezte – több béketerv-változat is terítékre került.

Usakov elárulta, hogy a Trump-féle eredeti, 28 pontos javaslat mellett Moszkva további négy dokumentumot is kézhez kapott. A felek a területi kérdést is megvitatták, de egyelőre nincs kompromisszum. Több pont az amerikai tervben Moszkva számára elfogadhatatlan.

December 3-án Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta: Putyin nem utasította el a béketervet. Mint mondta, bizonyos pontokat Oroszország elfogadhatónak tartott, másokat nem, de ez a normális alkudozási folyamat része. Moszkva kész addig egyeztetni Washingtonnal, ameddig szükséges.

Putyin korábban egyértelművé tette, hogy a területek nemzetközi elismerése – különösen a Krímé és Donbasszé – a lehetséges megállapodás alfája és ómegája. Ha ezek orosz szuverenitás alá tartoznak, az ellenük irányuló bármilyen katonai lépés Oroszország elleni támadásnak minősülne – hangsúlyozta.

Az orosz elnök ismét kijelentette, hogy Ukrajna NATO-tagsága szóba sem jöhet, mert az Oroszország érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyná. Hozzátette:

az ukrán csapatok vagy önként elhagyják az általuk megszállt területeket, vagy erre az orosz hadsereg fogja rákényszeríteni őket.

Közben amerikai és európai sajtóban kiszivárgott értesülések szerint Washington akár a Krím és az új régiók elismerésére is hajlana. A Telegraph szerint az USA ezt vállalná, még akkor is, ha az európai szövetségeseknek ez nem tetszik.