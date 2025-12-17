Megkezdődött a bengáli tigrisek országos összeszámlálása Nepálban

A bengáli tigris állományának összeszámlálását Nepál legnagyobb nemzeti parkjában, a déli fekvésű Csitvan Nemzeti Parkban kezdték meg, majd a művelet kiterjed a Banke, a Bardija és a Szuklafanta nemzeti parkokra is. Erről Abinas Thapa Magar, a nepáli kormány szóvivője tájékoztatott.

Több ezer kamera figyeli: megszámolják Nepál bengáli tigriseit

Fotó: Unsplash

A nagyszabású felmérés célja, hogy pontos képet adjon a vadon élő tigrisek számáról, eloszlásáról és életkörülményeiről az ország védett területein.

Több ezer kamera segíti a számlálást

A műveletben több mint 2300 vadkamerát és mintegy 250 számlálóbiztost vetnek be – közölte Haribhadra Acsarija, az összeszámlálás vezetője. A terepi adatgyűjtés eredményeit várhatóan 2026 júliusáig hozzák nyilvánosságra.

A felmérés nem csupán az egyedszám meghatározására irányul, hanem:

a tigrisek élőhelyeinek állapotát,

zsákmányállataik elérhetőségét,

valamint az emberekkel való konfliktusokat is részletesen vizsgálják

– mondta el a Csitvan Nemzeti Park szóvivője.

Jelentős növekedés a bengáli tigris állományában

Nepál az elmúlt években komoly eredményeket ért el a veszélyeztetett nagymacskák védelmében. A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint jelenleg 355 bengáli tigris él vadon az országban, ami jelentős növekedést jelent az előző évtizedekhez képest.

A himalájai országban 2010 óta sikerült megháromszorozni a kihalás által fenyegetett vadon élő tigrisek számát, ami a természetvédelmi intézkedések egyik legsikeresebb példájának számít a régióban.

Globális szinten is nő a tigrisek száma

A Természetvédelmi Világalap (WWF) 2023-as adatai szerint világszerte több mint 5500 bengáli tigris él szabadon, szemben a 2010-ben regisztrált mintegy 3200 példánnyal. Ez a növekedés nemzetközi szinten is a természetvédelmi programok eredményességét igazolja.

A nepáli hatóságok emellett más veszélyeztetett fajok védelmére is nagy hangsúlyt fektetnek: az orrszarvúk száma az 1960-as évek mintegy száz példányáról 2021-re 752-re nőtt, míg a hópárducokból idén tavasszal közel négyszáz egyedet számláltak meg az ország területén.

