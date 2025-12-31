Új magyarázatot találtak a legendás Bermuda-háromszög rejtélyéjére

Az óceánok fenekét általában vékony, sűrű kőzetréteg, az úgynevezett óceáni kéreg borítja, amely többnyire bazaltból áll, és mindössze 5-8 kilométer vastag. Bermuda esetében azonban egészen más a helyzet, hívta fel a figyelmet a travelbook.de.

Szeizmológusok kiderítették, hogy Bermuda különleges geológiai képződmény – Fotó: BARRY DAVIS / Robert Harding RF

William Frazer és Jeffrey Park szeizmológusok vizsgálatai szerint a sziget alatt egy körülbelül 20 kilométer vastag, rendkívül szokatlan kőzetréteg húzódik, amely szerkezetében és összetételében is eltér a környezetétől. Ez az úgynevezett „aláplattált” réteg kétszer olyan vastag, mint amit más, hasonló óceáni szigeteknél megfigyeltek.

Miért nem süllyedt el Bermuda?

A felfedezés azért különösen meglepő, mert az ilyen vastag kőzetlemezek jellemzően aktív vulkanizmus során jönnek létre. Bermuda azonban több mint 30 millió éve vulkanikusan inaktív, és elméletileg már régen vissza kellett volna süllyednie az óceánba.

A kutatók szerint az újonnan azonosított struktúra lehet a kulcs a rejtélyhez: ami egyfajta stabilizáló „kőzet-tutajként” működik, megtámasztja az óceáni kérget, és megakadályozza a terület lesüllyedését. Ez magyarázatot adhat arra, hogyan maradhatott fenn Bermuda évmilliókon keresztül az Atlanti-óceán közepén.

Magma, amely sosem jutott a felszínre

Frazer és Park feltételezése szerint Bermuda utolsó vulkanikus időszakában nagy mennyiségű olvadt kőzet rekedt meg a földkéregben, ahelyett hogy a felszínre tört volna. Ez az anyag később lehűlt, és kialakította ezt a különleges, alacsony sűrűségű kőzetlemezt. A kutatók távoli földrengések szeizmikus hullámait elemezték, és azt vették észre, hogy ezek a hullámok megváltoztatják viselkedésüket Bermuda alatt. Ez egyértelmű jele volt annak, hogy a mélyben szokatlan összetételű anyag található.

Nem ez az első alkalom, hogy Bermuda felkeltette a geológusok figyelmét. Egy 2019-es kutatás során a sziget alatti kőzetek szokatlanul alacsony szilíciumtartalmat és különleges kémiai jellemzőket mutattak.

A tudósok szerint ezek arra utalnak, hogy a magma a földköpeny egy rendkívül mély vagy eltérő összetételű rétegéből származhatott. Felmerült az a lehetőség is, hogy a jelenség a Pangea szuperkontinens felhasadásához, illetve az Atlanti-óceán megnyílásának kezdetéhez kapcsolódik, mintegy 300 millió évvel ezelőtt.