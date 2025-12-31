Új magyarázatot találtak a legendás Bermuda-háromszög rejtélyéjére

Hírlevél
A Bermuda-háromszög neve az 1950-es évek óta egyet jelent a rejtéllyel: eltűnő hajók, nyomtalanul elvesző repülőgépek és megmagyarázhatatlan események kötődnek a térséghez. Bár a legtöbb mítoszt a tudomány már rég megcáfolta, Bermuda geológiai szempontból valóban különleges hely. Most pedig a kutatók egy olyan felfedezést tettek, amely új megvilágításba helyezheti az Atlanti-óceánban található szigetcsoport eredetét.
Az óceánok fenekét általában vékony, sűrű kőzetréteg, az úgynevezett óceáni kéreg borítja, amely többnyire bazaltból áll, és mindössze 5-8 kilométer vastag. Bermuda esetében azonban egészen más a helyzet, hívta fel a figyelmet a travelbook.de.

Catamaran at Spanish Point, Bermuda, Atlantic, North America (Photo by Barry Davis / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Szeizmológusok kiderítették, hogy Bermuda különleges geológiai képződmény – Fotó: BARRY DAVIS / Robert Harding RF

William Frazer és Jeffrey Park szeizmológusok vizsgálatai szerint a sziget alatt egy körülbelül 20 kilométer vastag, rendkívül szokatlan kőzetréteg húzódik, amely szerkezetében és összetételében is eltér a környezetétől. Ez az úgynevezett „aláplattált” réteg kétszer olyan vastag, mint amit más, hasonló óceáni szigeteknél megfigyeltek.

Miért nem süllyedt el Bermuda?

A felfedezés azért különösen meglepő, mert az ilyen vastag kőzetlemezek jellemzően aktív vulkanizmus során jönnek létre. Bermuda azonban több mint 30 millió éve vulkanikusan inaktív, és elméletileg már régen vissza kellett volna süllyednie az óceánba.

A kutatók szerint az újonnan azonosított struktúra lehet a kulcs a rejtélyhez: ami egyfajta stabilizáló „kőzet-tutajként” működik, megtámasztja az óceáni kérget, és megakadályozza a terület lesüllyedését. Ez magyarázatot adhat arra, hogyan maradhatott fenn Bermuda évmilliókon keresztül az Atlanti-óceán közepén.

Magma, amely sosem jutott a felszínre

Frazer és Park feltételezése szerint Bermuda utolsó vulkanikus időszakában nagy mennyiségű olvadt kőzet rekedt meg a földkéregben, ahelyett hogy a felszínre tört volna. Ez az anyag később lehűlt, és kialakította ezt a különleges, alacsony sűrűségű kőzetlemezt. A kutatók távoli földrengések szeizmikus hullámait elemezték, és azt vették észre, hogy ezek a hullámok megváltoztatják viselkedésüket Bermuda alatt. Ez egyértelmű jele volt annak, hogy a mélyben szokatlan összetételű anyag található.

Nem ez az első alkalom, hogy Bermuda felkeltette a geológusok figyelmét. Egy 2019-es kutatás során a sziget alatti kőzetek szokatlanul alacsony szilíciumtartalmat és különleges kémiai jellemzőket mutattak.

A tudósok szerint ezek arra utalnak, hogy a magma a földköpeny egy rendkívül mély vagy eltérő összetételű rétegéből származhatott. Felmerült az a lehetőség is, hogy a jelenség a Pangea szuperkontinens felhasadásához, illetve az Atlanti-óceán megnyílásának kezdetéhez kapcsolódik, mintegy 300 millió évvel ezelőtt.

Ez azt jelenti, hogy Bermuda nem klasszikus vulkáni forrópont, mint például Hawaii, hanem egy eddig alig ismert, különleges geológiai képződmény.

Egyedi jelenség, vagy csak most kezdjük észrevenni?

A kutatók hangsúlyozzák: egyelőre nem tudni, hogy Bermuda valóban egyedülálló-e. Elképzelhető, hogy más óceáni szigetek alatt is hasonló struktúrák rejtőznek, csak eddig nem figyeltünk fel rájuk.

Az olyan extrém helyek tanulmányozása, mint Bermuda, segít megérteni azt is, mi számít normálisnak a Föld belső folyamataiban

– mondta Frazer a Live Science-nek.

Egy biztos: a Bermuda-háromszög mítoszai mellett most már a tudomány is szolgáltat valódi rejtélyeket – és ezek megoldása alapjaiban változtathatja meg azt, amit a bolygónk működéséről gondolunk.

Évtizedek óta borzolják a kedélyeket az Atlanti-óceánon történt eltűnések. A Bermuda-háromszög nem egy szimpla mítosz, a tudomány számára kihívást is jelent, hiszen eddig nem igazán sikerült kielégítő magyarázatot találni a rejtélyre. Egy kutató azonban most megfejthette a világ egyik legtitokzatosabb helyének titkát, számoltunk be nemrég az Origón. 

