Megdöbbentő fordulat: az „idősek betegsége” egyre több 40 év alatti fiatalt támad meg

A kínai kutatók által végzett vizsgálat szerint a betegség 1990 és 2021 között folyamatosan terjedt a 15-39 évesek körében, és a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a számok 2035-ig tovább romolhatnak, hívta fel a figyelmet a Fox News.

A köszvény betegség leggyakrabban a nagylábujjat támadja meg – Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A Joint Bone Spine című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány a Global Burden of Disease adatbázisára támaszkodott, amely 204 ország adatait elemezte 30 évre visszamenőleg. Az eredmények sokkolók: a köszvény előfordulása 66 százalékkal nőtt, a betegséggel együtt járó életminőség-romlás szintén 66 százalékkal emelkedett, az új esetek száma pedig 62 százalékkal ugrott meg. 2021-ben a frissen diagnosztizált köszvényes betegek közel 14 százaléka 15 és 39 év közötti volt.

A gazdag országok fiataljai vannak a betegség miatt a legnagyobb veszélyben

A kutatás szerint a magas jövedelmű országok vezetik a rangsort, különösen Észak-Amerika. A leginkább érintett csoport a 35-39 éves férfiak, akiknél a betegség gyakran túlsúllyal és magas testtömegindex-szel függ össze.

A nőknél más okok dominálnak: náluk a köszvény gyakrabban kapcsolódik veseműködési problémákhoz. A szakértők szerint a modern életmód – kevés mozgás, feldolgozott ételek, cukros italok – kulcsszerepet játszik a fiatalodó betegséghullámban.

Mi is pontosan a köszvény, és miért ennyire fájdalmas?

A köszvény egy gyulladásos ízületi betegség, amely hirtelen, sokszor éjszaka jelentkező kínzó fájdalommal, duzzanattal és bőrpírral jár. Leggyakrabban a nagylábujjat támadja meg, de más ízületeket is érinthet. A probléma gyökere a magas húgysavszint: ilyenkor apró, tűszerű kristályok rakódnak le az ízületekben, amelyek szinte elviselhetetlen fájdalmat okoznak.

A szakértők szerint több hétköznapi szokás is drasztikusan növeli a kockázatot. Így például a vörös húsok és belsőségek, egyes tengeri herkentyűk, a sör és más alkoholos italok, valamint a cukros üdítők és a fruktózban gazdag italok. Emellett a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a szív- vagy vesebetegség is komoly rizikófaktornak számít.

Az orvosok arra figyelmeztetnek: a kezeletlen köszvény maradandó ízületi károsodáshoz, visszatérő rohamokhoz és akár vesekő kialakulásához is vezethet. Ha egy ízület forróvá, vörössé válik, vagy láz jelentkezik, az akár fertőzés jele is lehet, ami azonnali orvosi ellátást igényel.

