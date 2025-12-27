Forradalmi felfedezés: megállítható lesz az öregedés?

Egy merész ötletből született technológia segítségével a tudósok most először képesek lehetnek megjelölni és megfigyelni a szervezetben rejtőző „zombi-sejteket”, vagyis a szeneszcens sejteket, amelyek az öregedés és számos korhoz kötődő betegség központi tényezői.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Ez az innovatív módszer új ajtókat nyithat a diagnosztika és a célzott terápiák előtt az emberi öregedés biológiájában. A szeneszcens sejtek olyan sejtek, amelyek már elvesztették osztódási képességüket, mégsem pusztulnak el.

A szervezetben maradva gyulladást okozó anyagokat termelnek, és hosszú távon károsítják a környező szöveteket.

Kutatások szerint ezek a „zombi-sejtek” hozzájárulhatnak többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és az idegrendszeri leépülés kialakulásához – írja a Focus.

Harc a betegségek ellen

Az amerikai Mayo Clinic kutatóinak most sikerült olyan apró DNS-molekulákat, úgynevezett aptamereket alkalmazniuk, amelyek képesek kifejezetten ezekhez a sejtekhez kötődni, és megjelölni ezeket élő szövetben.

A módszer egereken már működött, és a kutatók szerint a jövőben emberi alkalmazása is elképzelhető, ami új utat nyithat az öregedés lassítását célzó terápiák előtt.

Az áttörés hátterében egy szokatlan ötlet áll: két doktorandusz vetette fel, hogy az aptamertechnikát érdemes lenne az öregedéskutatásban alkalmazni. Bár az elképzelés kezdetben kockázatosnak tűnt, végül sikert hozott. A módszert eddig egérkísérletekben tesztelték, de a kutatók szerint a technológia hosszabb távon emberi alkalmazásra is alkalmas lehet.

Ha ez valóban megvalósul, a „zombi-sejtek” nemcsak kutathatóvá, hanem célzottan kezelhetővé is válhatnak. Ez pedig új reményt adhat az öregedéssel összefüggő betegségek megelőzésére és lassítására.

