betörés

Filmbe illő akció, páncélüveg sem tudta megállítani a betörőket - brutális videó

Ismeretlen tettesek követtek el éjszakai bűncselekményt a németországi Kleve belvárosában, amelynek során jelentős anyagi kár keletkezett. A betörés ügyében a hatóságok nyomozást indítottak, az elkövetők felkutatása jelenleg is folyamatban van.
betörésNémetországékszerüzlet

Betörés történt keddről szerdára virradó éjszaka a németországi Kleve belvárosában, ahol ismeretlen elkövetők egy autóval ramoltak be egy ékszerüzlet kirakatába – tájékoztat a Bild.

betörés
A betörés helyszíne Kleve belvárosában, miután az autó áttörte az ékszerüzlet kirakatát
Fotó: YouTube / Guido Schulmann

Betörés Kleve belvárosában

A hatóságok tájékoztatása szerint a betörők hajnali 2 óra 51 perckor egy fekete Volvo V40-nel hajtottak bele a Hagsche utcában található Royal ékszerüzlet vastag páncélüveg kirakatába, majd behatoltak az üzlethelyiségbe. A rendőrség szerint a jármű lopott volt, és két különböző, holland rendszámot viselt.

A rendőrség közlése alapján egyelőre nem ismert, hogy az elkövetők vittek-e el értéktárgyakat, illetve mekkora lehet az okozott kár. Az üzlet honlapja szerint az ékszerüzlet török és arab stílusú, magas minőségű ékszereket kínál.

A bűncselekmény elkövetése után a tettesek egy másik járművel – a feltételezések szerint egy Teslával – elmenekültek, feltehetően Hollandia irányába. A rendőrség perceken belül a helyszínre érkezett, lezárta az érintett útszakaszt, és megkezdte a helyszíni szemlét. Az ügyben nyomozás indult, a gyanúsítottak felkutatása folyamatban van.

