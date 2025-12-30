Filmbe illő akció, páncélüveg sem tudta megállítani a betörőket - brutális videó

Betörés történt keddről szerdára virradó éjszaka a németországi Kleve belvárosában, ahol ismeretlen elkövetők egy autóval ramoltak be egy ékszerüzlet kirakatába – tájékoztat a Bild.

A betörés helyszíne Kleve belvárosában, miután az autó áttörte az ékszerüzlet kirakatát

Fotó: YouTube / Guido Schulmann

Betörés Kleve belvárosában

A hatóságok tájékoztatása szerint a betörők hajnali 2 óra 51 perckor egy fekete Volvo V40-nel hajtottak bele a Hagsche utcában található Royal ékszerüzlet vastag páncélüveg kirakatába, majd behatoltak az üzlethelyiségbe. A rendőrség szerint a jármű lopott volt, és két különböző, holland rendszámot viselt.

A bűncselekmény elkövetése után a tettesek egy másik járművel – a feltételezések szerint egy Teslával – elmenekültek, feltehetően Hollandia irányába. A rendőrség perceken belül a helyszínre érkezett, lezárta az érintett útszakaszt, és megkezdte a helyszíni szemlét. Az ügyben nyomozás indult, a gyanúsítottak felkutatása folyamatban van.

