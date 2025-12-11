Nem hiszi el, hogy mi tört be egy politikus házába

Andrew Mackay, az ausztrál Northern Territory egyik törvényhozója teljes döbbenettel nézte vissza a felvételeket, amelyeken látszik: két kutyája kinyitotta a tolóajtót, majd ezzel akaratlanul is elindították a különös betörés folyamatát. Először Sue, a ház körül élő, barátságos kasztrált bika lépett be óvatosan a nappaliba, majd őt követte Cricket, a család lova, amely első útja során egy kanapét is alaposan megszaglászott – írja a CBS.

A betörés legmeglepőbb pillanata: a ló és a tehén már otthonosan mozog a politikus nappalijában. Fotó: Andrew Mackay/Facebook

A felvételeken egyre nagyobb káosz bontakozik ki: az állatok leverik a szekrények tetején lévő tárgyakat, felborítanak ezt-azt, isznak az akváriumból, és kíváncsian járkálnak körbe a lakásban. Mire Mackay hazaért, a nappali inkább emlékeztetett egy szabadtéri állatsimogatóra, mint egy rendezett otthonra — kutyái pedig boldogan üdvözölték, mintha csak sikeres akciót hajtottak volna végre.

„Most már tudják, milyen a légkondi” — a betörés következményei

A politikus humorral reagált a történtekre, és azt mondta: most, hogy az udvaron élő állatok ráéreztek a benti hűs levegő ízére, biztosan lesznek további próbálkozások is. A

ló a csirkéknek félretett zöldségeket szórta szét, a tehén pedig olyan erővel vakarta a nyakát a résnyire nyitott ajtóhoz, hogy végül teljesen kitárult, még könnyebbé téve számukra a bejutást.

A legfurcsább momentum azonban az akváriumnál történt: a vízszint látványosan lecsökkent, és bár Mackay reméli, hogy minden hal túlélte a váratlan eseményt, teljes bizonyossággal ezt nem tudta megerősíteni.

