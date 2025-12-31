Elképesztő mérföldkövet ért el Beyoncé, ez keveseknek sikerült eddig

2025. decemberben a Forbes közölte, hogy Beyoncé vagyona átlépte az egymilliárd dolláros határt. A világsztár ezzel az ötödik zenész lett a világon, aki elérte ezt a mérföldkövet. Férje, Jay-Z 2019-ben került fel először a milliárdosok listájára, mellette Rihanna, Bruce Springsteen és Taylor Swift alkotják ezt az elit kört – írja a CBS News.

Beyoncé is belépett a milliárdosok klubjába

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A siker egyik legfontosabb motorja a „Cowboy Carter Tour” volt, amely a Pollstar adatai szerint több mint 400 millió dolláros jegybevételt termelt.

A turné közvetlenül követte a „Renaissance World Tour” óriási sikerét, amelyből 2023-ban mozifilm is készült az Egyesült Államokban.

Beyoncé nem csak a zenéből gazdagodott meg

A világsztár vagyona nem kizárólag a koncertjegyekből és albumeladásokból származik. 2010-ben megalapította saját produkciós cégét, a Parkwood Entertainmentet, amely filmek, videoklipek és egyéb kreatív projektek mögött áll.

2024-ben elindította Cécred nevű hajápolási márkáját, valamint a Moët Hennessyvel közösen bemutatta SirDavis nevű whiskey márkáját is.

Emellett több éven át együttműködött az Adidasszal Ivy Park nevű ruházati kollekcióján, amelyet 2016-ban indított útjára.

Rekordok és üzleti érzék kéz a kézben

Beyoncé Knowles-Carter minden idők legtöbb Grammy-díjával és jelölésével rendelkező előadója, így zenei sikerei és üzleti érzéke egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a Forbes becslése szerint 2025-ben már több mint 3 000 milliárdos éljen világszerte – köztük immár ő is.

