Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az öt népszerű ital súlyosan károsíthatja a veséket

Beyoncé

Elképesztő mérföldkövet ért el Beyoncé, ez keveseknek sikerült eddig

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a popzene egyik legnagyobb ikonja. Beyoncé hivatalosan is belépett a milliárdos zenészek exkluzív klubjába – erősítette meg a Forbes.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Beyoncéelit kördollármilliárdos

2025. decemberben a Forbes közölte, hogy Beyoncé vagyona átlépte az egymilliárd dolláros határt. A világsztár ezzel az ötödik zenész lett a világon, aki elérte ezt a mérföldkövet. Férje, Jay-Z 2019-ben került fel először a milliárdosok listájára, mellette Rihanna, Bruce Springsteen és Taylor Swift alkotják ezt az elit kört – írja a CBS News.

Beyoncé - (FILES) Beyonce attends the 2016 MTV Video Music Awards on August 28, 2016 at Madison Square Garden in New York. US singer Beyonce is now a billionaire, Forbes magazine said December 29, becoming only the fifth musician to achieve such a milestone. The 44-year-old entertainer joins a select club that includes her husband, rapper Jay-Z, as well as Taylor Swift, Bruce Springsteen and Rihanna, according to the publication, known for its rankings of the world's richest people. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Beyoncé is belépett a milliárdosok klubjába
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A siker egyik legfontosabb motorja a „Cowboy Carter Tour” volt, amely a Pollstar adatai szerint több mint 400 millió dolláros jegybevételt termelt. 

A turné közvetlenül követte a „Renaissance World Tour” óriási sikerét, amelyből 2023-ban mozifilm is készült az Egyesült Államokban.

Beyoncé nem csak a zenéből gazdagodott meg

A világsztár vagyona nem kizárólag a koncertjegyekből és albumeladásokból származik. 2010-ben megalapította saját produkciós cégét, a Parkwood Entertainmentet, amely filmek, videoklipek és egyéb kreatív projektek mögött áll.

2024-ben elindította Cécred nevű hajápolási márkáját, valamint a Moët Hennessyvel közösen bemutatta SirDavis nevű whiskey márkáját is. 

Emellett több éven át együttműködött az Adidasszal Ivy Park nevű ruházati kollekcióján, amelyet 2016-ban indított útjára.

Rekordok és üzleti érzék kéz a kézben

Beyoncé Knowles-Carter minden idők legtöbb Grammy-díjával és jelölésével rendelkező előadója, így zenei sikerei és üzleti érzéke egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a Forbes becslése szerint 2025-ben már több mint 3 000 milliárdos éljen világszerte – köztük immár ő is.

Kapcsolódó tartalmaink: 

Beyoncé kirakta a melleit – a dekoltázs túl mély, a ruha túl kevés – képgaléria

Rajta a ruha épphogy jelen van, a póz tökéletes, a kisugárzás pedig földöntúli. Beyoncé pontosan tudja, hogyan álljon úgy, hogy ne is merj máshova nézni.

Mintha tükörbe nézne: Beyoncé és lánya megszólalásig hasonlítanak!

Blue Ivy újra a figyelem középpontjába került. A 13 éves tinédzser édesanyját és nagymamáját, Tina Knowles-t kísérte el a rangos Angel Ball jótékonysági gálára. Beyoncé lánya megjelenésével és magabiztosságával ismét bebizonyította, hogy nemcsak híres szülők gyermeke, hanem önálló személyiség is, aki méltón viseli a reflektorfényt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!