Molotov-koktélos támadásban segédkezett – karácsonyra kiengedték a Big Brother sztárját

A brit Big Brother egykori sztárja karácsony előtt került ismét reflektorfénybe, miután kiderült, hogy jóval büntetése letelte előtt elhagyhatta a börtönt. Az ügy súlyossága és a szabadulás körülményei komoly felháborodást váltottak ki.
Big Brother sztárja egy Molotov-koktélos támadásban segédkezett
Karácsony előtt idő előtt szabadon engedték Simone Reed-et, a Big Brother korábbi szereplőjét. A 37 éves nőt októberben két év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték, mert segített párjának egy benzines bombatámadás végrehajtásában. Reed ennek ellenére kevesebb mint büntetése egytizedét töltötte rács mögött.
A bíróság szerint Simone Reed benzint vásárolt ahhoz a Molotov-koktélhoz, amelyet társa egy észak-angliai éjszakai klub előtt használt fel.
A támadás során egy férfi fejét lángba borították. Az eset februárban történt, egy heves vita után, és súlyos testi sérülés veszélyével járt.
A villa után rövid időre egy kényelmes cella lett az otthona a reality-sztárnak.
Házi őrizet elektronikus nyomkövetővel
A tárgyaláson Reed sírva hallgatta az ítéletet, ám alig két hónappal később már házi őrizetbe került. A hatóságok elektronikus nyomkövetőt alkalmaztak, így a börtönbüntetés jelentős részét már nem rács mögött kellett letöltenie. Az idő előtt szabadult Big Brother egykori sztárja ezzel gyakorlatilag elkerülte a hosszabb fogva tartást.
Ünnepi posztok, újabb felháborodás
Szabadulása után Simone Reed a közösségi médiában ünnepi bejegyzésekkel jelentkezett. A posztok sokakban felháborodást váltottak ki, különösen annak fényében, hogy a benzines bombatámadásban segédkezett reality sztár alig töltött időt börtönben – számol be a a Daily Mail.
