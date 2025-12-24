Molotov-koktélos támadásban segédkezett – karácsonyra kiengedték a Big Brother sztárját

A brit Big Brother egykori sztárja karácsony előtt került ismét reflektorfénybe, miután kiderült, hogy jóval büntetése letelte előtt elhagyhatta a börtönt. Az ügy súlyossága és a szabadulás körülményei komoly felháborodást váltottak ki.

Egy benzinkútnál vásárolt benzint a benzines támadáshoz a Big Brother sztárja (illusztráció, a képen egy benzinkút látható) Fotó: Väinö Parjanen/pexels

Big Brother sztárja egy Molotov-koktélos támadásban segédkezett

Karácsony előtt idő előtt szabadon engedték Simone Reed-et, a Big Brother korábbi szereplőjét. A 37 éves nőt októberben két év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték, mert segített párjának egy benzines bombatámadás végrehajtásában. Reed ennek ellenére kevesebb mint büntetése egytizedét töltötte rács mögött.

Big Brother star jailed after buying petrol used in Molotov cocktailhttps://t.co/SZjPeKogzX pic.twitter.com/u5XfRPwERO — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 9, 2025

A bíróság szerint Simone Reed benzint vásárolt ahhoz a Molotov-koktélhoz, amelyet társa egy észak-angliai éjszakai klub előtt használt fel.

A támadás során egy férfi fejét lángba borították. Az eset februárban történt, egy heves vita után, és súlyos testi sérülés veszélyével járt.

A villa után rövid időre egy kényelmes cella lett az otthona a reality-sztárnak.

Simone Reed has gone from the the heights of reality TV fame in the swanky Big Brother house - to the lows of a well-used cell, courtesy of HM Prison Servicehttps://t.co/r877YhSe7Y — Teesside Live (@TeessideLive) October 14, 2025

Házi őrizet elektronikus nyomkövetővel

A tárgyaláson Reed sírva hallgatta az ítéletet, ám alig két hónappal később már házi őrizetbe került. A hatóságok elektronikus nyomkövetőt alkalmaztak, így a börtönbüntetés jelentős részét már nem rács mögött kellett letöltenie. Az idő előtt szabadult Big Brother egykori sztárja ezzel gyakorlatilag elkerülte a hosszabb fogva tartást.

Ünnepi posztok, újabb felháborodás

Szabadulása után Simone Reed a közösségi médiában ünnepi bejegyzésekkel jelentkezett. A posztok sokakban felháborodást váltottak ki, különösen annak fényében, hogy a benzines bombatámadásban segédkezett reality sztár alig töltött időt börtönben – számol be a a Daily Mail.

Sokkoló pillanatok a benzinkúton, olyan támadás jött, amire senki nem volt felkészülve

Hétköznapi tankolásnak indult, néhány másodperccel később azonban már mindenki szedte a lábát egy benzinkút környékén. A semmiből egy nem éppen békés tehén bukkant fel, azonnal megtámadott mindenkit, akit csak látott.

Videón a benzinkút megtámadása:

Benzines ronggyal a zsákjában érkezett a mezőcsáti Mikulás

Egy mezőcsáti férfi részegen életveszélyesen megfenyegette barátját, miután az megtagadta tőle a kölcsönt, majd megjelent a sértett házánál. Dühében gyújtogatással akart bosszút állni.