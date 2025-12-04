Bohócmaszkban, láncfűrésszel hadonászva sétált egy férfi az utcán – videó

Félelemmel teli pillanatokat élt át egy New York állami közösség: egy bohócmaszkot viselő férfi fényes nappal láncfűrésszel a kezében sétált az utcán. A férfit végül a helyiek állították meg – tájékoztat az Independent.

Láncfűrésszel rémisztgetett a bohócmaszkos férfi (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mi történt a bohócmaszkos támadóval?

Az Albany megyében található Cohoes város biztonsági kamerái rögzítették a szürreális jelenetet: az álarcos férfi focimezben, egy piros láncfűrészt lóbálva a kezében rótta az utcákat. A megdöbbent lakosok egyike megszólította a maszkos férfit, mire az az lehúzta a láncfűrész műanyag tokját, majd fenyegetően felemelte a fegyvert.

A dulakodás során a helyi lakosnak sikerült lefognia a férfit a rendőrök érkezéséig.

Az ügyben tartott tárgyalás mindössze két napig tartott, az esküdtszék pedig két óra tanácskozás után bűnösnek találta a vádlottat elsőfokú fenyegetés és harmadfokú fegyverbirtoklás miatt. Az ítélethirdetés február 6-án várható, a bohócmaszkos férfira két és hét év közötti börtönbüntetést szabhatnak ki.

